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Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: “Büyükelçilik olarak her zaman işbirliğine hazırız”

İHA

Sri Lanka Büyükelçisi Hassen: “Büyükelçilik olarak her zaman işbirliğine hazırız”

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin hazır bulundu. Ziyarette konuşan Büyükelçi Hassen, işbirliklerine açık olduklarını belirterek, “Turizm, tarım ve sanayi alanında birçok alanda işbirliği çalışmaları yapmamız mümkün. Sri Lanka firmalarıyla firmalarınızı B2B görüşmelerde bir araya getirebilir işbirliği çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ticaretimizi geliştirebiliriz. Büyükelçilik olarak her zaman işbirliğine hazırız” dedi.

“Türkiye’nin en büyük Ticaret ve Sanayi Odasıyız”
Konuşmasına Antalya ekonomisi ve ATSO çalışmaları hakkında bilgi vererek başlayan Başkan Davut Çetin, Oda olarak 55 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olduklarını söyledi. ATSO’nun 140 yıllık çok önemli bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Davut Çetin, “Geçmişten bu yana Antalya ve ülke ekonomisini yukarı çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

“Sadece ekonomiye değil kent kültürüne de katkı sağlıyoruz”
ATSO olarak kent için birçok farklı çalışmaya da imza attıklarını belirten Çetin, “Hizmet binamız içerisinde bir inovasyon merkezi kurduk. Kent merkezindeki eski hizmet binamızı Antalya Kültür Sanat isimli bir merkeze çevirdik. Burada Picasso, Andy Warhol gibi dünyaca ünlü sergileri yaptık. Bu merkez Türkiye’de bu gibi sergilerin açılabileceği İstanbul’un dışındaki tek salon. ATSO olarak ekonomiye olduğu kadar kent kültürüne de katkı koymaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

“Antalya ekonomisinin lokomotifi turizm”
Antalya ekonomisinin Türkiye’nin en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biriyiz. Kent ekonomisinin lokomotifi de turizm sektörü. Kentte faaliyet gösteren her sektör turizmle bağlantılı diyebiliriz. Turizmin olumlu ve olumsuz yaşadığı her durum kent ekonomimizi doğrudan etkiliyor. 2019 yılında 16 milyonun üzerinde yabancı turisti kentimizde ağırladık. Ancak daha sonrasında bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı turizm sektöründe yaşanan olumsuzluk kentimizin ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Pandemiden en çok yara alan kent olduk. Artık yavaş yavaş toparlanmaya başlamış olsak da bugün itibarıyla gelen 8,7 milyon turist halen 2019 yılının oldukça gerisinde” şeklinde konuştu.

“Antalya, Türkiye’nin yaş sebze meyve deposu”
Turizmin ardından Antalya’nın en önemli sektörünün tarım olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Kent olarak Türkiye’nin yaş sebze ve meyve deposuyuz. Bu üretimin büyük kısmı ihracat ürünü olarak değerlendiriliyor. Yani bugün Antalya ürünlerini biz üretiyoruz dünyaya tadıyor” dedi.
Tarımın yanında sanayi ve serbest bölgedeki yatırımların da Antalya ekonomisine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Davut Çetin, “Sanayide çok önemli yatırımcılarımız bulunuyor. Serbest Bölgemiz özellikle yat üretiminde markalaşmış bir durumda. Örneğin bir firmamız silahlı insansız deniz aracı üretimi yaparak dünya çapında bir ün kazandı. Antalya her türlü yatırım alanında çok önemli bir kent” dedi.

“Yabancı yatırımcı için de cazibe merkezi”
Antalya’nın yabancı yatırımcılar konusunda da Türkiye’nin en büyük ikinci kenti olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, “4 bin 536 yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapıyoruz. Antalya turizmdeki gibi yabancı yatırımcı konusunda da ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri diyebilirim. Ancak yatırımcılarımız arasında Sri Lanka’dan hiç yatırımcı bulunmuyor. Bu konuda ortak çalışmalar ile aramızdaki ticaretin gelişmesini umuyoruz” şeklinde konuştu. Sri Lanka ile Antalya arasındaki ticari hacmin de çok düşük olduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin, “Toplamda 3,5 milyon dolarlık bir ticarete sahibiz. Bu rakamı artırmak için her türlü işbirliği çalışmasına hazırız ve bekliyoruz” dedi.

“Antalya’yı gerçek anlamda sizden öğrendim”
Antalya’da olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek söze başlayan Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi, Sri Lanka’da özellikle ticaret alanında Türkiye’nin potansiyelinin yeterince bilinmediğini dile getirdi. ATSO’ya yaptıkları ziyaretle özellikle Antalya ekonomisi hakkında çok çarpıcı bilgileri aldığını vurgulayan Büyükelçi Rizvi, “Antalya’yı gerçek anlamda sizlerden öğrenmiş bulunuyorum. Bu ziyaret Antalya’ya bakışımı değiştirdi ve gözümü açtı diyebilirim. Turizm, tarım ve sanayi alanında birçok alanda işbirliği çalışmaları yapmamız mümkün. Sri Lanka firmalarıyla firmalarınızı B2B görüşmelerde bir araya getirebilir işbirliği çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ticaretimizi geliştirebiliriz. Büyükelçilik olarak her zaman işbirliğine hazırız” şeklinde konuştu.

“Böyle çalışan bir ticaret ve sanayi odasına rastlamadım”
ATSO’nun klasik bir ticaret odası gibi çalışmadığını da hayranlıkla gördüğünü söyleyen Rizvi, “Bir Oda olarak inovasyon merkezi kurmanız, kültür ve sanat yatırımlarında bulunmanız, yeşil ekonomiyi vurgulamanız gerçekten çok önemli konular. Görevim gereği Türkiye’de ve dünyada pek çok ticaret odası ziyaret ettim. Ancak bu şekilde çalışmalar yapan bir ticaret odasına rastlamadım. Sizleri bu konuda tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi’ye günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan bir Antalya tablosunu hediye etti. Sri Lanka heyeti daha sonra ATSO inovasyon merkezi INOVATSO’yu gezerek merkez hakkında bilgiler aldı ve faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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