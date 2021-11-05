100 bin lira değerinde avokado çalan 4 kişi, yakalandı



Ceren ŞAHİNEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin avokado çaldığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı.

Konaklı ve Toslak mahallelerindeki 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin avokado çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin İ.S. (23), M.Ç. (23), A.A. (20) ve H.K. (17) olduğunu tespit etti. Jandarma şüphelileri Konaklı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin avokado çaldığı anlar ise bahçelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİNEngin ANAK

2021-11-05 17:01:54



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