ALKÜ’lü 2 öğretim üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden (ALKÜ) iki öğretim üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alma başarısı gösterdi.

Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) Stanford Üniversitesi, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesini yayımlandı. Bilim insanın akademik performansının değerlendirildiği çalışmada, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu çeşitli bilimsel kriterler kullanılarak oluşturulan listede yüzde 2'lik dilime giren bin 150 Türk akademisyenden biri oldu.



“Öğretim üyelerimizi tebrik ederim”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine giren Tuğcu ile Kanoğlu’nu göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti. Bu başarıların ALKÜ’nün gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Rektör Kalan, “Hocalarımız yüzde 2’lik dilime girerek bizi gururlandırmıştır. Geçen yıl bir hocamız listeye girmişti. Bu sene listeye iki hocamız girdi. Akademik alanda yapılan çalışmalara ve girilen listeye baktığımızda ALKÜ olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu ise, bu tür değerlendirmelerin teşvik edici olduğunu belirterek, “Yaptığımız akademik çalışmalarla listeye girmemiz bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Tabi ki bu başarının sağlanmasında üniversite yönetimimizin sağlamış olduğu imkan ve desteklerde önemli yer tutuyor. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ederek, Üniversitemizi uluslararası alanda temsil etmeye gayret ve devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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