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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sri Lanka yemekleri, Antalya’da tanıtıldı

İHA

Sri Lanka yemekleri, Antalya’da tanıtıldı

Sri Lanka Büyükelçiliğinin Antalya’da açacağı fahri konsolosluğun tanıtımı amacıyla bir Asya restoranında tanıtım yemeği düzenlendi.
Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki işletmede Sri Lanka yemeklerinin tanıtıldığı toplantıya Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohammed Rivzi Hassen, eşi Husna Hassen, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, davetliler ve basın mensupları katıldı.
Etkinlik, davetlilerin tek tek geleneksel yağ lambasını yakması ile başladı. Daha sonra Büyükelçi Hassen, ardından Fahri Konsolos Ali Kamburoğlu ve MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra Ayurveda tedavi yöntemi tanıtıldı. Davetliler tanıtımın ardından Sri Lanka yemeklerini tattı.

“Temasları arttırmak amacı ile de gastronomiyi kullanıyorum”
İki ülke arasındaki ilişkiler için gastronomiyi kullandığını belirten Mohammed Rivzi Hassen, "Düzenlediğimiz etkinliğin 2 nedeni var. Birincisi Sri Lanka mutfağını Antalyalılara tanıtmak. İkincisi ise yarın Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğunu resmi olarak açacağımız için Sri Lanka Antalya arasındaki bir dönüm noktasını kutlamaktır. Antalya, Sri Lanka’nın ambiyansına sahip. Ali Kamburoğlu, yarın Sri Lanka’nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanacaktır. Sri Lanka mutfağı, Türkiye’ye maalesef çok tanınmıyor. Bu yüzden popüler yemeklerimizden birkaçını bu etkinlikte tanıtacağız. Sri Lanka Türkiye vatandaşları arasında gelenekleri ve temasları arttırmak amacı ile de gastronomiyi kullanıyorum. Bugün Sri Lanka mutfağını sizlere tanıtacağız. Ayrıca Sri Lanka’nın zengin, geleneksel Ayurveda tedavi yöntemlerini de size tanıtacağız. Batı ülkelerinde bu tedavi yöntemi çok popüler ama Türkiye’de çok bilinmiyor. Sizlere Sri Lanka kültürü hakkında bir fikir vereceğime inanıyorum” diye konuştu.

“Elimden geleni yapacağım”
İki ülke arasındaki ilişkiler için elinden geleni yapacağını söyleyen Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, “Bugün burada Sri Lanka yemeklerini tadacağız. Biraz baharatlı ama çok lezzetliler. Ben yaklaşık 2 ay önce Alanya’da kendi fahri konsolosluk ofisimi açtım. Resmi açılışı henüz yapmadık. Fahri konsolosluğum, Antalya, Burdur, Isparta’yı kapsıyor. Bundan sonra Antalya ile Sri Lanka arasında ticari iş birliğini sağlamak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

“Sri Lanka dostluk grubu üyesiyim”
MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Bir ülkeyi tanıtmak yemeklerinden geçer. Sri Lanka deyince hepimizin aklına seylan çayı geliyor. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sri Lanka dostluk grubu üyesiyim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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