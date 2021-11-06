Başkan Uysal'dan, 6 milyonluk Kara Kış Fonu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,6 milyon liralık ‘Kara Kış Fonu’ paketini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ‘Kara Kış Fonu’ oluşturulması önerisinin ardından Muratpaşa Belediyesi, 6 milyon liralık fon oluşturdu.

Başkan Uysal, belediye olarak yılın 12 ayı zor durumda olan herkesin yanında olduklarını söyledi. Ama ekonomik koşulların bu kışın biraz daha zor geçeceğini gösterdiğini belirten Başkan Uysal, “İnşallah umduğumuz gibi olmaz ama tedbirliyiz” dedi. Başkan Uysal, “6 milyon liralık ‘Kara Kış Fonu’muz var. Muratpaşalı komşularımızın hizmetine sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi ama bu kış ayrı bir dikkat, ayrı bir özen içinde komşularımızın yanında olacağız. Anca beraber, kanca beraber. İyi günde, kötü günde omuz omuzayız” diye konuştu.

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