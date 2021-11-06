'Karabayır' sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi sonbahar renklerine bürünen tabiatıyla ilgi çekiyor.

İki tepe arasına kurulu olan 1500 rakımlı Korkuteli ilçesine bağlı Karabayır, sonbaharın gelişiyle doğaya yansıyan sarı, kırmızı, turuncu ve yeşilin tonları görülmeye değer güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Mahallede varilden yapılan cami minaresi, renk cümbüşü sunan ağaçlar ve taraçalı yamaçlar dikkat çekiyor. Su açısından zengin olan mahalle, söğüt ve kavak ağaçlarının dökülen yaprakları, altın sarısı rengiyle önemli bir görsel oluşturuyor. Kerpiçten yapılmış evler, meydanındaki tarihi çeşme de ziyaretçilerin beğenisini çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.