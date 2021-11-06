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Akseki AHENK'te buluştu Vali Ersin Yazıcı, AHENK Projesi çerçevesinde ziyaret ettiği öğrencilerde sohbet etti, kitap okudu

İHA

Akseki AHENK'te buluştu Vali Ersin Yazıcı, AHENK Projesi çerçevesinde ziyaret ettiği öğrencilerde sohbet etti, kitap okudu

Akseki ilçesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma(AHENK ) Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelip,sohbet etti, kitap okudu.
AHENK Projesine çok önem veren ve Antalya’daki tüm çocuklarla temas etmek istediğini belirten Vali Yazıcı, proje kapsamında ilk ilçe ziyaretini Akseki’ye gerçekleştirdi. Vali Ersin Yazıcı’ya ilçe ziyaretinde Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti. Akseki’de ilk olarak Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Vali Yazıcı, öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtladı.
Sohbet havasında geçen etkinlikte öğrencilere, onları en çok neyin rahatsız ettiğini soran Vali Yazıcı; “Ben bu anketi Balıkesir ve Rize’de de yapıyordum. En az 250300 okulda bu anketi yapmışımdır. Bu ankette öğrenciler genellikle ilk sırada en çok rahatsız olunan konunun yalan söylenmesi olduğunu söylüyor. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasını da yapmamalıyız. Siz yaparsanız karşı tarafa da farkında olmadan yalan söyleme hakkı vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yalanı hayatınıza sokmayın” şeklinde konuştu.
"Her kitabı okuyun"
Hangi tür kitapları okuduğunu soran Gökçenaz isimli öğrenciye hür türlü kitabı okuduğunu belirten Vali Yazıcı “Şöyle sorarsan son birkaç yıldır okuduğun ve etkilendiğin kitaplar ne dersen, Aliya İzzetbegoviç’in kitapları var. Onun 34 tane kitabını okudum son yıllarda beni en çok etkileyen kitaplar onlardır. Ama ben kitap okurken ayrım yapmam mesela son 1 yıl içerisinde okuduğum ve beni etkileyen kitap Honda markasının nasıl yaratıldığına dair bir otobiyografiydi. Yine TÜBİTAK’IN beyinde ki bölümleri anlatan kitabı okudum. Okumayı seviyorum her türden önemli gördüğüm kitabı okuyorum” dedi.
"Nasihat"
Öğrencilere en iyi dostlarının kim olduğunu soran Vali Yazıcı; “Benim öyle bir dostum var ki bana hiç ihanet etmedi, hiç yalnız bırakmadı. Belki sorunumu çözmedi ama zor anımda hep yanımdaydı ve beni alıp başka yerlere götürdü. Sizce bu kim olabilir. Cevap kitap. Size asla yalan söylemez ve ihanet etmez. Dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Bu da benim size tek nasihatim olsun” diye konuştu.
Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle sohbetinin ardından Vali Yazıcı, AliHasan Coşkun Kardeşler İlkokulunda Milli Kültür Öğeleri Sergisini ziyaret etti. Dokuma halılardan, havanlara, el işi yeleklerden yaprak sarmasına kadar öğrencilerin sergilediği Milli Kültür Öğeleri Sergisini ziyaret eden Yazıcı, öğrencileri tebrik ederek yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğunu milli kültürümüz ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına çok önemli bulduğunu ifade etti. Sergi ziyaretinin ardından Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu ziyaret eden Vali Yazıcı Öğrencilerle kitap okudu.
"Öğretmenlere önemli görev"
AHENK projesi kapsamında tekrardan Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçen Vali Yazıcı bu seferde ilçedeki öğretmenlerle sohbet etti. AHENK ile en çok Meslek Lisesi öğrencilerinin üstüne titreyeceklerini belirten Vali Yazıcı “Yapmak istediğimiz başta meslek liselerimiz olmak üzere eğitimi kalitesiz diye tabir edilen, sıralamanın gerisinde kalan, başarı seviyesi düşük görülen okullarımızı hareket geçirmek istiyoruz. Ben ilin valisi olarak böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bütün devlet okullarımızda en kaliteli şekilde öğrencilerimize eğitim öğretim imkanı sunmalıyız. Öğretmenlerin öğrencilerinin üstüne titreyerek onları topluma kazandırma, şahsiyetli, düzgün bireyler olarak yarınlarımıza hazırlama gayretinde olmalıdır. Burada bütün yük siz değerli öğretmen arkadaşlarımızın omuzlarında. Aksadığımız ve geri kaldığımız yönleri hep birlikte harekete geçireceğiz. Antalya’mızda eğitime ahenk katacağız.” ifadelerine yer verdi.
"Okuma saati"
Türkiye olarak okuma alışkanlığımızın düşük olduğuna değinen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti; “Projede tek bir ricam var okuma saatinin olması. Maalesef okumayan bir toplumuz. Çocuklarımıza kitap okutmaya ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya bütün öğretmenler olarak öncelik verelim. Bu konuda hep birlikte hareket edelim”.
Öğretmenlerden umutlu olduğunu ve birkaç sene sonra hep birlikte Antalya’da eğitimi gözle görülür şekilde pozitif manada değiştireceklerine inandığını belirten Vali Yazıcı, öğretmenlere de hayal etmekten ve kararlılıkla görevlerini ifa etmekten uzaklaşmamaları gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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