Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

DHA

Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz


Mehmet ÇINAR/ALANYA (Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getirerek, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya´mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin Nimet-Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi binasının temel atma törenine katıldı. Törene; AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş ve davetliler katıldı. Alanya HEP Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren bugüne kadarki süreci ve çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, bu üniversiteyle bir gönül bağı olduğunu belirterek, "Çünkü Hamdullah Emin Paşa Koleji'nin ilk mezunlarındanım. Öğrencisi olduğum bir kurumun Alanya'da bir üniversitesinin hayata geçmesi bizim için tarifsiz bir gurur vesilesi. Hamdullah Emin Paşa, bir köy mektebinden mezun olduktan sonra Kahire, Cenevre, Paris ve Londra'da eğitim alarak ülkesi ve milletine katkı sağlamış çok önemli bir şahsiyettir. Hamdullah Emin Paşa, en az üç yabancı dili çok iyi konuşan, bu toprakların değerlerini temsil eden bir aydındı. Üniversitemizin, Alanya´mızın yetiştirdiği bu kıymetli büyüğümüzün adını taşımasından da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.
'5 YILDA 400'DEN FAZLA OKUL VE EĞİTİM MERKEZİYLE 46 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ERİŞTİK'
Türkiye'nin 253 dış temsilcilikle dünyanın en geniş beşinci büyük diplomasi ağına sahip olduğunu açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Diplomasi artık sadece siyasi konularla uğraşan, elit, sahadan kopuk bir alan değil, zaten böyle olma lüksü de yoktur. Ticaret, yatırımlar, turizm, kültür, sağlık, savunma sanayi gibi birçok alan artık diplomasiyi doğrudan ilgilendiriyor. Eğitim de Türk hariciyesi olarak önem verdiğimiz bir alandır. Maarif Vakfı temsilcileriyle Antalya'da bir araya geldik. Sadece 5 yılda dünyanın dört bir tarafında 400'den fazla okul ve eğitim merkeziyle 46 binden fazla öğrenciye erişti. Bunda tabi ki Maarif Vakfı yönetim ve çalışanlarının özverisi ve çalışmaları büyük ama bu hükümetimiz ve devletimizin de bir politikası. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak yani diplomasinin de bunda büyük katkısı var. Ev sahibi ülke anlaşması, izinlerin alınması, yeni okulların açılması, bina veya arsa tahsisi gibi tüm konuları bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, olmadığı yerlerde de Dışişleri Bakanı olarak bizzat ben takip ediyorum" diye konuştu.
Türkiye'ye gelen öğrenci sayısını artırmanın da önceliklerden biri olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bugün 196 ülke içinde yabancı öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülke arasında olduğunu söyledi. 2020 yılında Türkiye'de 185 bin yabancı öğrenci varken, 2021'de talebin daha da arttığını dile getiren Çavuşoğlu, Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinin de yüzde 13'ünün yabancı ve 21 ülkeden öğrenci bulunduğunu kaydetti.
Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya´mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 16'ncı yüzyılda Alanya'da ders veren 6 medrese var. Bu gelenekten güç alarak üniversitemizi daha da ileri taşımalıyız. Üniversitenin her ihtiyacıyla bizzat ilgilenmeye çalışıyorum. Sadece eğitim amaçlı kurulmuş, gerçek anlamda Türkiye'deki üç vakıftan biridir. Bundan sonra bu istişare ve ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama yerel sahiplenme çok önemli. Alanya'nın da tıpkı kuruluş ve bu noktaya gelmesinde olduğu gibi yerel sahiplenmeyi de ortaya koyması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Mehmet ÇINAR
2021-11-06 15:49:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, ...
Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan tomruk yüklü kamyonu sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için refüje çıkardı
YEREL HABERLER Manavgat'ta facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan ...
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü Kamyonun kasasındaki süngerler alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü Kamyonun ...
Manavgat Jandarma KOM Şube’den otel çalışanlarına uyuşturucu eğitimi
YEREL HABERLER Manavgat Jandarma KOM Şube’den otel çalışanlarına ...
Katerina Zhidkova Muratpaşa’da
YEREL HABERLER Katerina Zhidkova Muratpaşa’da
Rektör Özkan, böbrek hastalarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Özkan, böbrek hastalarıyla bir araya geldi
Antalya'da çocuk sürücü direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da çocuk sürücü direğe çarptı: 2 ölü, 2 ...
Akseki AHENK'te buluştu Vali Ersin Yazıcı, AHENK Projesi çerçevesinde ziyaret ettiği öğrencilerde sohbet etti, kitap okudu
YEREL HABERLER Akseki AHENK'te buluştu Vali Ersin Yazıcı, AHENK ...
'Karabayır' sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 'Karabayır' sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor
15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, ...
Prof. Dr. Murat Dinçer'den, kanser hastalarına Covid 19 aşısı çağrısı 8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer: "Tedavisi bitmiş takip hastalarında olduğu gibi, tedavi almakta olan tüm hastaların takip eden hekimleri ile görüşerek zaman kaybetmeden aşılarını yaptırması gerekmektedir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Murat Dinçer'den, kanser hastalarına Covid ...
Başkan Uysal'dan, 6 milyonluk Kara Kış Fonu
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan, 6 milyonluk Kara Kış Fonu
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Onkolojide hasta tedavileri Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi´nde masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Onkolojide hasta tedavileri Türk Tıbbi Onkoloji ...
Sri Lanka yemekleri, Antalya’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Sri Lanka yemekleri, Antalya’da tanıtıldı
Zamanla yarışılan ameliyatta böbrek 4 dakikada takıldı
YEREL HABERLER Zamanla yarışılan ameliyatta böbrek 4 dakikada ...
Yumurta rezervi düşüklüğüne PRP umudu Daha kaliteli yumurtalar, PRP ile özel hazırlanan tedaviyle elde edilebiliyor Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan: “PRP yöntemine, ‘yumurta desteği’ diyoruz. Yumurtalık içine uygulanırsa 1 ile 1 buçuk ay içerisinde daha iyi ve daha kaliteli yumurta elde edilebiliyor, döllenme de artabiliyor”
YEREL HABERLER Yumurta rezervi düşüklüğüne PRP umudu Daha kaliteli ...
'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
YEREL HABERLER 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
Manavgat'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ...
“Bu evden ölüm çıkacak” deyip sol göğsüne ateş etti Ayrılma aşamasındaki çiftin tartışmasında kan aktı
YEREL HABERLER “Bu evden ölüm çıkacak” deyip sol göğsüne ateş ...
Caretta carettalar, Antalya Körfezi'nin bekçisi
YEREL HABERLER Caretta carettalar, Antalya Körfezi'nin bekçisi
ALKÜ’lü 2 öğretim üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde
YEREL HABERLER ALKÜ’lü 2 öğretim üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim ...
Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim
YEREL HABERLER Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul ...
Antalya Büyükşehir'den kış paketi yardımı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'den kış paketi yardımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.