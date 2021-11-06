Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye genelinde müşterek kaçak alkol uygulaması kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Antalya'da 4 bin 160 makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 447 personelin katılımı ile 467 iş yerinde yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 4 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.