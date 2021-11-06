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Antalya'da 29 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

DHA

Antalya'da 29 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı


Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen ile onları Avrupa ülkelerine götürmek isteyen aynı ülke vatandaşı 3 kişi yakalandı.
Alanya'nın İncekum Mahallesi bölgesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ekipleri, çalışma başlattı. İncekum Liman mevkiinde sahilde yapılan kontrollerde kıyıya yanaşarak kaçak göçmenleri almaya çalışan zodyak bot fark edildi. Jandarma ekiplerini görünce göçmenlerle uzaklaştığı görülen botun yanaştığı bölgede 22 erkek, 1 kadın, 3 çocuk olmak üzere 26 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Yapılan araştırmada zodyak botun 1 kadın ile 2 çocuğu da Serik Belek Mahallesi'nde sahile bıraktığı tespit edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.H. (20), V.H. (19) ve İ.C. (32) de yakalandı.
Toplam 29 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Organizatörlerin, göçmenleri kaçırmak için anlaştığı tekne ve kaptanının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN
2021-11-06 17:43:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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