6'ncı Efsaneler Kupası'nı Galatasaray kazandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -TÜRKAlman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Antalya Konsolosluğu iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Efsaneler Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir tesiste düzenlenen Efsaneler Kupası turnuvası, Türk ve Alman eski futbolcuları bir araya getirdi. Turnuvaya, veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Galatasaray, SV Werder Bremen, Antalyaspor, RC FC Nürnberg, Hannover 96, FC Adler, Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları katıldı. Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Christoph Daum, Mehmet Aurelio, Deniz Barış, Hasan Kabze´nin de aralarında bulunduğu eski futbolcular ile Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı da sahaya çıktı.

Grup maçlarının ardından yarı final maçlarında FC Adler´i penaltılarda 5-4 yenen FC Nürnberg ile Acun Medya'yı 2-1 yenen Galatasaray finale yükseldi.

6. Efsaneler Kupası'nı finalde FC Nürnberg'i 2-0 yenen Galatasaray kazandı. Turnuvayı Acun Medya üçüncü, FC Adler de dördüncü tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçlardan detay

-Turnuvaya katılanlandan Daum, Aurelio detay

-Galatasaray takımından detay

-Final maçı görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-06 18:12:39



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