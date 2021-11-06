Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, Altay’ı 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasıyla ceza alanına giren Mukairu, rakiplerini eksilttikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 10

55. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası sol çaprazından vuruşu üstten auta gitti.

57. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasıyla ceza alanına giren Amilton’un vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bünyamin Balcı’ın plase vuruşunu kaleci kornere çeldi.

65. dakikada Cesar Pinares’in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çıkardı.

87. dakikada Gökdeniz’in kafasında defansın kontrol etmek istediği topu önünde bulan Ghacha, driplingle girdiği ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ghacha’nın vuruşunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Ok xx, Samet Çavuş xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Güray Vural xx (Milosevic dk. 90+2 ?), Kudriashov x, Veysel Sarı x, Bünyamin Balcı xx, Bahadır Öztürk xx (Ersin Zehir dk. 90+2 ?), Ufuk Akyol xx, Fredy x, Amilton xx (Ghacha dk. 69 x), Doğukan Sinik xx (Eren Albayrak dk. 77 x), Mukairu xxx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 70 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri Şahin, Erkan Eyibil, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijk

Altay: Mateusz Lis x, Cebrail x, Thiam x, İbrahim Öztürk x, Özgür Özkaya x (Kazımcan Karataş dk. 61 x), Poko x, Serge Aka x (D Silva dk. 61), Leandro Kappel x (Björkander dk. 75 x), Cesar Pinares x (Rayan dk. 86 ?), Erhan x (Paixao dk. 61), Daoudo Bamba x

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Cem Özgener, Deniz Kadah

Teknik sorumlu: Mustafa Denizli

Gol: Mukairu (dk. 49) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Thiam, Da Silva (Altay), Fredy (FT Antalyaspor)

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