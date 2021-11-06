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Bakan Çavuşoğlu: “253 dış temsilcilikle dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz” “Yabancı öğrenci sayısı bakımdan Türkiye ilk 10 girdi”

İHA

Bakan Çavuşoğlu: “253 dış temsilcilikle dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz” “Yabancı öğrenci sayısı bakımdan Türkiye ilk 10 girdi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye olarak 253 dış temsilcilikle dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz. Ticareti yatırımla, kültür, sağlık savunma sanayi gibi alanlar diplomasiyi doğrudan ilgilendiriyor. Yabancı öğrenci sayısı bakımdan Türkiye ilk 10 girdi. 2021’de talep arttı. Öğrencilerimiz Türkiye’nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine hizmet edeceklerdir” dedi.
Alanya HEP Üniversitesi Nimet ve Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi B Blok temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol ve çok sayıda davetli katıldı. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan rektör vekili Erol, “Bugün HEP Üniversitesi için güzel ve heyecan verici bir gündür. Üniversitemiz bütün insanlığın hayran olduğu milli değerlerin adresidir” sözlerine yer verdi.

"253 dış temsilcilikle dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz"
Bakan Çavuşoğlu ise konuşmasında, “Üniversitenin kurulma çalışmalarını yakından takip ettim. Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne gelişiyor ve büyüyor. Benim ayrıca bu üniversite ile gönül bağım var. Kolejin ilk mezunlarındanım. Öğrencisi olduğum kurumun Alanya’da üniversitesinin hayata geçmesi için bir gururdur. Türkiye olarak 253 dış temsilcilikle dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz. Ticareti yatırımla, kültür, sağlık savunma sanayi gibi alanlar diplomasiyi doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye’ye gelen öğrenci sayısını arttırmak önceliklerimizden birisidir. Yabancı öğrenci sayısı bakımdan Türkiye ilk 10 girdi. 2021’de talep arttı. Bizim üniversitemizde de öğrencilerin yüzde 13’ü farklı ülkelerden geliyor. Öğrencilerimiz Türkiye’nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine hizmet edeceklerdir. Bugün Alanya’da 15 bin öğrenci var. Yarın Alanya’da 10 bin öğrenci olacak dediğimiz zaman kendi arkadaşlarımız bile boş boş bakıyor. Yarın Alanya’da 7080 bin öğrenci olacak” açıklamasını yaptı.

"Eğitimde sahiplenme olmadan süreklilik olamaz"
“Öğrencilerimize destek olmak bizim görevimiz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Antalya’da toplamda 5 üniversite var. Bunlar da gelişiyor. Arkadaşlarımız ile eğitim alanında çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz genç bir üniversite. 16. yüzyılda Alanya’da yükseköğretim düzeyinde eğitim veren 16 tane medrese var. Bu gelenekten güç alarak üniversitemizi daha da ileri taşımalıyız. Yerel sahiplenme çok önemli. Eğitimde sahiplenme olmadan süreklilik olamaz. Alanya’nın yerel sahiplenmeyi ortaya koyması gerekiyor. Biz hedeflerimizi bu iki bina ile sınırlı tutarsak başarıya ulaşamayız. Alanya Belediyemizin de inşa ettiği okullar var. Yakın zamanda inşaatımız yükselecek. Alanya Belediye Başkanımızın destekleri ile bu noktaya geldik” dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Alanya son yıllarda üniversiteler ile sürekli gündeme geliyor. Her şeyin eğitim ile olacağını düşünenlerdeniz” dedi.
Konuşmaların ardından üniversite yerleşkesinin ilk temelinin atılması için beton mikserinin butonuna hep birlikte basıldı.

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