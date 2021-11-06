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Antalya’da camcıyı şoke eden ‘siftah parası’ hırsızlığı Çerçeveletip duvarına astığı ilk siftah parasını çaldıran camcı: “Dükkanın namusuydu” Hırsıza seslenen camcı Hanif Yurdakul: “100 lirayı niye aldın? Cebimizdeki para olsa eyvallah diyeceğim ama siftah parası alınır mı?”

İHA

Antalya’da camcıyı şoke eden ‘siftah parası’ hırsızlığı Çerçeveletip duvarına astığı ilk siftah parasını çaldıran camcı: “Dükkanın namusuydu” Hırsıza seslenen camcı Hanif Yurdakul: “100 lirayı niye aldın? Cebimizdeki para olsa eyvallah diyeceğim ama siftah parası alınır mı?”

Antalya’da açtığı işyerinin 100 TL’lik siftah parasını çerçeveletip duvarına asan camcı, paranın çalındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Siftah parası için, “Canımız sıkkın. Dükkanın namusuydu” diyen camcı, hırsızlık şüphelisine de, “100 lirayı niye aldın? Cebimizdeki para olsa eyvallah diyeceğim ama siftah parası alınır mı?” sözleriyle seslendi.

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde 1,5 yıl önce camcı açan Hanif Yurdakul, ilk siftahı olan 100 TL’yi çerçeveletip işyerinin duvarına astı. Akşam saatlerinde ise paranın yerinde olmadığını gören Yurdakul, ilk başta çalışanların ya da arkadaşlarının şaka yaptığını sandı. Yurdakul, paranın çalındığını anlayınca önce işyerindeki diğer eşyaları kontrol etti, sadece siftah parasının olmadığından emin olunca polisi arayarak şikayetçi oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

“Çerçeveyi de yerine takmış”
Yaşadığı olayın halen şokunda olduğunu belirten Yurdakul, “Dükkanı ilk açtığımızda siftah paramızdı. Onu da çerçeveletip duvara asmıştık. Biraz komik oldu ama arkadaş parayı çerçevenin içerisinden almış, çerçeveyi de yerine takmış. Bize fazla zarar açmamış, parayı almış sadece. Dükkandaki hiçbir şeyi almamış. İlk başta biri şaka yapıyor sandım, sonra polise haber verdim. Paranın hiçbir önemi yok. 100 lira, lokantada günlük yediğimiz yemek parası bile değil. Ama manevi değeri vardı” dedi.

“Dükkanın namusuydu”
Siftah parası için, “Canımız sıkkın. Dükkanın namusuydu” diyen camcı, hırsızlık şüphelisine de, “100 lirayı niye aldın? Cebimizdeki para olsa eyvallah diyeceğim ama siftah parası alınır mı? Terbiyesizlik diyorum, başka da bir şey demiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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