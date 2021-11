Antalya’da belediyenin ev hanımlarına yönelik açmış olduğu tekvando kursuna katılan kadınlar, kendilerini savunabilmek ve sosyalleşmek için tekme ve yumruk atmayı öğreniyor. Eğitim sırasında kazandıkları her sayı sonrası gür bir şekilde bağıran kadınlar, günlük streslerini atarak tekrar evlerine dönüyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ev hanımlarının spor yapması, sosyalleşmesi ve kendilerini savunabilmeleri için ücretsiz olarak tekvando kursu açtı. Turgut Özal Spor Salonu’nda haftanın iki günü düzenlenen kursa ilk etapta 44 başvuru olurken, bu sayı 1 ay içerisinde 60’a yükseldi. Eğitim almak için sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp yola koyulan ev hanımları, salona geldiklerinde kursun fikir sahibi Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya eşliğinde antrenmanlara başlıyor. Isınma hareketleriyle başladıkları eğitimde, Uyankaya’nın direktiflerini birebir uygulayan hanımlar, tekme ve yumruk atmayı öğreniyor. Ev hanımlarının yanlarında getirdiği çocuklarıysa, aynı salonda diğer arkadaşlarıyla birlikte oyun oynuyor.



“Her sayının sonunda sesimizi duyurmak için bağırıyoruz”

Kurs hakkında bilgiler paylaşan Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya, amaçlarının sosyalleşmek ve şiddete karşı savunma olduğunu kaydederek, “Buradaki bütün kadınların hepsi ev hanımı. Ev hanımlarının omuzunda yük oldukça fazla. Hem anne hem eş, yeri geldiğinde baba da oluyorlar. Toplumsal olarak her kadının sesi daha fazla çıkmalı. Her sayının sonunda bağırıyoruz. En zor anımızda, sesimizi duyurabilmek adına bağırıyoruz” dedi.



“Buradaki tüm kadınlar aslında siyah kuşak”

Kursta kuşak sınavı yapacaklarını da aktaran Uyankaya, “Ocak ayında kuşak sınavımız olacak. Şu anda beyaz kuşaktalar ama sınava girip başarılı olurlarsa sarı kuşağa geçecekler. Hepsinin bir lisansı olacak. Çocukları sordukları zaman lisanslarını gösterebilecekler ve onlar için büyük bir gurur olacak. Siyah uşağın buradan çıkacağına da inanıyorum. Aslında hepsi bir siyah kuşak. Şu salondan içeriye girmeleri bile büyük bir başarı. Çünkü biz tabuları yıkıp geldik. Bu kadınlar, diğer kadınların sesi olduğu kadar, örnek de olacaklar” ifadelerini kullandı.



5 çocuk annesi yerleşik Rus ev hanımı da eğitim alıyor

Türkiye’de 1 yıldır yaşayan 5 çocuk annesi yerleşik Rus vatandaşı Viia Admaeva, kursa katılanlar arasında yer alıyor. Tercümanıyla birlikte tekvando yapan soyisim, bu sporu seçmesindeki amacın kendini korumayı öğrenmek ve bunu çocuklarına da öğretmek olduğunu söyledi. Soyisim, siyah kuşak hedefinin olduğunu da sözlerine ekledi.



“Stres atıyoruz”

2 çocuk annesi Nurcan Ay ise, arkadaşının aracılığıyla tekvandoya başladığını ifade ederek, “Vaktimi düzgün geçirmek, bir şeyler öğrenmek, sosyalleşmek için başladım. Hem ruh sağlığımıza da iyi geliyor. Stres atıyoruz. İnsanın kendini savunması ve güvenmesi için burası iyi bir vesile oldu” diye konuştu.

