'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' deyip intihara kalkıştı, kurtarılamadı (2)

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CENAZE TESLİM EDİLDİ

Antalya'da Sadullah Gültürk'ün tabancayla sırtından vurup öldürdüğü Ayşegül Sert'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN

2021-11-07 13:19:31



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