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Kameraları ve kayıt cihazını söken hırsızlar JASAT'tan kaçamadı Plakaları siyah bantla kapatılan araçları bulabilmek için 770 araç tek tek tarandı

İHA

Kameraları ve kayıt cihazını söken hırsızlar JASAT'tan kaçamadı Plakaları siyah bantla kapatılan araçları bulabilmek için 770 araç tek tek tarandı

Antalya'da bir seradan 300 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlar, JASAT'tan kaçmadı. JASAT ve Sarılar jandarma ekipleri, kameranın kayıt cihazını çalmalarına ve araçlarının plakalarını bantla kapatmalarına rağmen hırsızları yakaladı.
Yeniköy Mahallesi'nde Alanya Sera isimli işletmeden kameralar, kayıt cihazı ve yaklaşık 300 bin TL değerinde sera malzemesi çalınması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerin yakınlarında bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların işletmeye plakaları siyah bant ile kapatılmış iki araçla geldiğini belirledi. Yol güzergahındaki kamera kayıtlarını adım adım takip eden, 770 aracı tek tek tarayan ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve araçları belirledi. Araç içerisindeki şüphelilerden S.A. ve M.E.K. yakalanırken, onlara yardım ettikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, çalınan malzemeler sakladıkları yerde bulunarak sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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