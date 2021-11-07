Antalya’da evine gelen kadını öldürdükten sonra intihar eden adamın cenazesi morgdan alındı

Antalya’da evine gelen kadını sırtından tabancayla vurup öldürdükten sonra, başına dayadığı aynı tabancayla yaşamına son veren adamın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadullah G. (68) ile bir süredir evine geldiği iddia edilen Ayşegül Sert (45) arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen Sadullah G., tabancasını çıkartıp Ayşegül Sert’i sırtından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayarak cinayet işlediğini söyleyen Sadullah G., aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Bina görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve özel harekat polisi sevk edildi. Kapının kilitli olması nedeniyle özel harekat kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz yatan Ayşegül Sert’in hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan Sadullah G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Sadullah G., yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ayşegül Sert ile Sadullah G.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Ayşegül Sert ile Sadullah G.’nin cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

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