Başkan Tütüncü: "“Öğrenci değişimleri eğitim sürecine katkı sağlıyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Stıdents Against Extinction isimli Erasmus Projesi kapsamında Slovakya, İspanya, Letonya, Yunanistan ve Çekya’dan gelen yabancı öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Antalya’da bir kolejin Stıdents Against Extinction isimli Erasmus Projesi kapsamında misafir ettiği 12 öğretmen ve 23 öğrenci Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Başkan Tütüncü, Slovakya, İspanya, Letonya, Yunanistan ve Çekya’dan gelen yabancı konukları belediyenin meclis salonunda ağırladı. Değişim programı öğrencilerini Kepez’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıkları dile getiren Tütüncü, öğrenci değişim programlarını çok önemsediklerini söyledi.



“Öğrenci değişimleri eğitim sürecine katkı sağlıyor”

Değişim programlarının yeni arkadaşlıkların, yeni deneyimlerin kapılarını araladığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Değişim programları eğitim süreçlerimize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Dünyanın farklı ülkelerindeki yaşantıları sizinle aynı yaştaki öğrencilerin hangi şeyleri paylaştıkları son derece önemli. Bu değerlendirmemiz hem misafir öğrencilerimiz, hem de ev sahibi öğrencilerimiz için geçerli. Karşılıklı önemli bir etkileşim söz konusu. Bu bütün öğrencilerimiz için önemli bir etkileşim. Bu değişim programından misafir öğrencilerimizin tatlı hatıralarla ayrılacağına inanıyorum. Ben elimden geldiğince ilçemize gelen misafir öğrencilerimizi misafir ediyorum. Belediye olarak ilçemizde onlara en üst düzeyle ilgi gösteriyoruz. Umarım Antalya’dan kendinizi zenginleştiren tatlı hatıralarla ayrılırsınız” diye konuştu.

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