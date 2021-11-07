Başkan Murat Yücel: "Esas fetih gönülleri fethetmektir" “Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur”

Alanya’nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıl dönümü kutlamaları programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fethin sadece bir kara parçasını, bir kenti fethetmek olmadığını belirterek, “Esas fetih gönülleri fethetmektir” dedi.

Alaaddin Keykubat’ın Alanya’yı fethinin 800. yıldönümü kutlamaları, Gülben Ergen konseriyle devam etti. Alanya Belediye Sarayı arkasında gerçekleşen konsere binlerce vatandaş katıldı. Saat 21.00’da başlayan konseri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, ALKÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar da izledi.

Konser öncesi alanı dolduran vatandaşlara seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu muhteşem şehri, turizmin göz bebeği, kadim kent Alanya’yı bizlere armağan eden Sultan Alaaddin Keykubat’ı ve kutlu ordusunu rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Alanya’nın fethi, çok önemli bir dönüm noktasıdır. Alanya’nın fethiyle Selçuklu Devleti bir dünya devleti olma yolunda ilerlemiştir” dedi.



“Esas fetih gönülleri fethetmektir”

Fethin sadece bir kara parçasını, bir kenti fethetmek olmadığını, esas fethin gönülleri fethetmek olduğunu belirten Başkan Yücel, “Sultan Alaaddin Keykubat, hiç kan dökmeden Alanya’yı topraklarına katmıştır. Keykubat, Alanya’yı aldıktan sonra hoşgörü ve adaletle davranmış, insanların inançlarına hiç karışmamıştır. Herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamış, bizlere huzurlu ve güvenli bir Türkİslam yurdu miras bırakmıştır. Alaaddin Keykubat, yönetim anlayışından, kişiliğinden, mücadelesinden ve ideallerinden örnek aldığımız eşsiz bir şahsiyettir. Tıpkı, Selçuklu’nun kışlık başkenti Alaiye’ye, 1935 yılında kentimizi teşrifleriyle onurlandırıp ‘Alanya’ ismini veren dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi” dedi.



“Bu kadim kente hizmet etmek büyük bir onur”

Alanya’nın Türk yurdu olmasının mimarı olan Sultan Alaaddin Keykubat’ın emaneti olan şehre hizmet etmenin büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Keykubat’ın fethine nail olmuş, Selçuklu’ya başkentlik yapmış, bu kadim kentin, güzel insanlarına hizmette bulunmak bizim için kutsal bir vazife, büyük bir onur ve gururdur. 800. yıl kutlamalarımız kapsamında, Alanya Kalesi’nde restore ederek, kültür miraslarımız arasına kazandırdığımız birçok tarihi yapının açılışlarını gerçekleştirdik. Hizmete açtığımız Bedesten, Alanya Mutfak Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi, Kayhanlar Evi Herbaryum ve Alanya Belediyesi Kent Arşivi’nin Alanya'mıza, ülkemize ve Türk turizmine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Cumhuriyetin 100. yılına il olarak girelim”

“Alanya, geçmişteki gibi barışın, huzurun ve güvenin başkenti olmaya devam etmektedir” diyen Başkan Yücel, “Farklı din ve dilden 123’ün üzerinde milletten yaklaşık 38 bin yerleşik yabancıyla hoşgörü, birlik ve beraberlik içinde yaşamaktayız. 334 bine yakın nüfusuyla 24 ili geride bırakan Alanya, artık il olmayı çoktan hak etmiştir. Selçuklu’nun kışlık başkenti, Osmanlı’nın gözde liman şehri, Türkiye Cumhuriyeti’nin parlayan yıldızı olan Alanya'mızın Cumhuriyetimizin 100. yılına vilayet olarak gireceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.



“Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da, “Anadolu Selçuklu Devleti, Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkarlarımızın ebedi istirahatlerine teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur. Bu uğurda canla başla çalışmaktayız. Siz kıymetli hemşerilerimizle bu kutlu şehrin fethinin 800. yıldönümünü bir arada kutlamak için bir araya gelmekten şeref duyuyorum. Ne mutlu ki 8 asırdır Alanya Kalesi’nin burçlarından destek kokuları yayılmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye Gülben Ergen çıktı. Ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığı seslendirdiği şarkılarla coşturan Ergen, gösterilen ilgiye karşılık sık sık katılımcıların arasına karışmayı da ihmal etmedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya’nın yeni kraliçesi Gülben Ergen'dir" diyerek Alanya’nın anahtarını kendisine teslim ederken Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin hazırladığı Alanya’ya özgü ipek kozasından yapılma Alanya tacı, yine Alanya’ya özgü ipek kozası ve sedef çiçeğinden yapılma duvar panosu, su kabağı üzerine işlenmiş resmi ve 800. yıla özel olarak hazırlanan şehrin sembolik anahtar da kendisine hediye edildi.

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