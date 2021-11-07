Lösemili çocuklara destek ve farkındalık için saçlarını kazıttılar



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hobifest 2021 etkinliğine katılan kulüp üyeleri, lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık yaratmak için saçlarını kazıttı. Etkinliğe katılan 9 yaşındaki kanser hastası Samet Efe Cazgır, "Kemoterapi alıyorum. Benden başka çocuklar da var lütfen onlar için de kan bağışında bulunun" çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'Hobifest 2021', 6-7 Kasım tarihlerinde Cam Piramit alanında Antalyalılarla buluştu. Bu yıl 'Doğadan Sanata, Sanattan Doğaya' ana temasıyla yola çıkılan Hobifest 2021'e 67 hobi kulübü katıldı. HobiFest 2021'de, motosiklet kulüpleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, off-road doğa ve spor kulüpleri, bisiklet dernekleri, klasik otomobil kulüpleri, enduro motosiklet kulüpleri, drone kulüpleri, fotoğraf kulüpleri, kamp ve karavan kulüpleri, satranç kulüpleri, model iş makinaları topluluğu, zeka oyunları gibi çeşitli kulüp ve dernekler yer aldı.

Sosyal sorumluluk projelerine de yer verilen Hobifest 2021'te lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık yaratmak için Cam Piramit sahnesinde saç kazıtma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kansere yakalanan çocuklar yaşadığı zorlukları anlatırken, birçok kişi saçlarını kazıtarak farkındalık yaratma çalışmalarına katkıda bulundu.

'O ÇOCUKLAR BİZİM UMUDUMUZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kültürel, sosyal ve sanatsal birçok etkinlik yaptıklarını anlattı. Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivalini yaptıklarını vurgulayan Başkan Böcek, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. O çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz. Bu etkinliğe katkı koyan Antalya Kan Bankası ekibiyle işbirliği içinde lösemili çocuklarımıza duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılık hepimiz için geçerli. Farkındalık yaratmak için saçlarını kestirenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

'KAN ÇAĞRIMIZA KULAK VERİN'

Antalya Kan Bankası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Balin, önceki yıllarda da saç kazıtma farkındalık etkinliğini düzenlediklerini hatırlattı. 256 bin kişinin gönüllü kan bağışında bulunduğunu belirten Balin, "Birçok kan ve trombosit bekleyen dostumuz var, bazen yetişemiyoruz. Pandemi nedeniyle bağış sayıları düştü. Hastanede hayat her gün devam ediyor. Lütfen Antalya Kan Bankası'na üye olun ve kan çağrılarımıza kulak verin. Çağrılarımızın hepsi gerçek ve acildir" diye konuştu.

'FARKLI BİR DUYGU'

Saç kestiren gönüllü Lahime Yılmaz (39), Antalya Kan Bankası gönüllüsü olduğunu, sık sık kan bağışı ve trombosit bağışçısı olduğunu anlattı. Yılmaz, "Elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu bir farkındalık. Çocuklarımız mutlu olsun ve ailelerimizin yüzü gülsün diye etkinliği düzenledik. Gurur duyuyorum. Saçlarımı kazıtmak çok farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Onların az da olsa neler yaşadıklarını hissettik" dedi.

'BENDEN BAŞKA ÇOCUKLAR DA VAR'

Lenfoma kanseri hastası Samet Efe Cazgır(9), etkinliğe katılarak saçlarını nasıl kazıttığını aktardı. Samet Efe, "Kemoterapi alıyorum. Benden bazen kan alıyorlar. Benden başka çocuklar da var lütfen onlar için de kan bağışında bulunun" diye konuştu.

'BENİM BAŞIMA GELMEZ DEMEYİN'

Samet Efe'nin babası Ali Cazgır, "Oğlum kanser hastası. Nice kayıplar oluyor. Millet olarak kan, trombosit bağışında bulunun. Hastaneye düşen biliyor. Hepimizin çocuğu var, Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Bugün benim çocuğum hasta değil diye güvenmesinler. Vatandaş olarak duyarlı olup kan bağışında bulunalım" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-11-07 17:44:51



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