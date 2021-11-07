Freni boşalan otobüs 2 araca çarpıp, mobese ve elektrik direğini devirdi



Süleyman EKİNSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da freni boşalıp durağa ve 2 araca çarpan halk otobüsü, mobese ile elektrik direklerini devirip durdu. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, freni tutmayan Şükrü Bahadır (68) idaresindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, durağa çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü, aracı trafiğe engel olmaması için yol kenarına almak istedi. Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya idaresindeki 07 GN 339 plakalı kamyonete ve en son olarak elektrik direğine çarparak durdu. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını iddia etti. Kamyonet sürücüsü Hasan Sakarkaya da "Otobüsün şoförü yaşlıydı, durağa vurdu, sonra hepimizi buraya kapatıp gitti" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNSemih ERSÖZLER

2021-11-07 17:51:24



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