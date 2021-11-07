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Antalya’da 3 katlı ev alev alev yandı Alevlerin havaya yükseldiği yangında korku dolu anlar yaşandı

İHA

Antalya’da 3 katlı ev alev alev yandı Alevlerin havaya yükseldiği yangında korku dolu anlar yaşandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir evin 3. katı çıkan yangında küle döndü. Alevlerin havaya çıktığı yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
Yangın, Gazipaşa İlçesi Sırt Sokak’ta bulunan 3 katlı bir evin 3’üncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Mehmet Yaman, zeytin toplamak için bahçesine gitti. Bu sırada evden dumanların yükseldiğini gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede büyüdü. Zamana zaman alevlerin havaya çıktığı görüldü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda söndürüldü.
Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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