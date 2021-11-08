Avrupa’nın Yılbaşı çelenkleri Antalyalı kadınların ellerinden çıkıyor Ruh hallerini çelenklere yansıtıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar Günde bin 500 çelenk üreten kadınların hedefi 100 bin çelenk Tanesi 3-5 Euro arasında satılan kapı süsleri Aksu’dan Hollanda’ya orandan da tüm Avrupa’ya satılıyor Depoda çelenk malzemelerini gören ot olduğunu düşünüp ve hayvanını otlatmak istiyor

Avrupa ülkelerinin yılbaşı hazırlıklarının vazgeçilmezi kapı süsleri, Antalya’nın Aksu ilçesinde hazırlanıyor. Hollanda’ya giden kapı çelenkleri oradan tüm Avrupa pazarına dağıtılıyor. 3 ila 5 Euro arasında satışı gerçekleşen kapı çelenklerinin 40 bin adetini tamamladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, hedeflerinin yılbaşına kadar 100 bin adet çelenk yapmak olduğunu söyledi.



İç piyasada satılmıyor

Günde bin ile bin 500 arasında üretilen kapı çelenkleri Avrupa pazarında yerini alarak, özel marketlerde satılıyor. Avrupa’ya ihraç edilen bu ürünün öncülerinden biri olan Emine Aladağ, süper marketlerde özel stantlar kurularak ürünlerinin satıldığını ifade etti. Aladağ, “Ülkemizde ki büyük marketler plastik, boyalı çelenkleri ithal ediyor ve iç piyasa da ürünümüz satılmıyor” dedi.



“Hollanda’dan Avrupa pazarına”

15 yıldır eşiyle birlikte kurdukları firmada hizmet verdiklerini kaydeden Emine Aladağ, “Şu an yılbaşı için kapı süsleri ve çelenkler yapıyoruz. Kesme çiçek üretiyoruz. Bu çelenkler Hollanda’daki çiçek kooperatifine ve özel müşterilerimize gidiyor. Biz sadece Hollanda’ya gönderiyoruz oradan Avrupa pazarına dağıtımı yapılıyor” şeklinde konuştu.



“Hedef 100 bin adet kapı çelengi”

Günde bin bin 500 adet üretim yaptıklarını belirten Emine Aladağ, “Ürünlerimizin satış fiyatı 3 Euro ile 5 Euro arası değişiyor. Modeline, içerisinde kullanılan malzemeye ve çapına göre fiyatı değişiyor. 40 bin civarında çelenk yaptık, yılbaşına kadar 100 bin adet yapmayı hedefliyoruz. İklim şartlarına bağlı olarak bu sayı azalıp artabilir. 10 sabit personelimiz var. Evden çalışan kadınlarımız var. Evlerine ürün temin ediyoruz. Evde çelenkleri yapıyorlar, biz onlardan satın alıyoruz” dedi.



“Ruh halimiz çelenklere yansıyor”

Kullanılan ürünlerin tamamen doğadan elde edildiğini ifade eden Emine Aladağ, “Çelenklerimiz de iki çeşit malzeme de kullanıyoruz, 15 çeşit malzemeyle de yapıyoruz. Kullanılan ürünler tamamen doğadan. O günkü hayal gücümüzle yada ruh halimize bağlı önümüze bir model gelebiliyor. Çelenkleri yapan arkadaşlarımızın hayal gücüne bağlı plansız yürüyen bir iş aslında. O gün ki mutluluğumuz yada hüznümüz o modele yansıyabiliyor” diye konuştu.



“Dağ köylüsü için kazanç kapısı”

Çelenk yapımı için kullandıkları malzemeleri dağ köylülerinden temin ettiğini kaydeden Emine Aladağ, “Bizim bu işe başlamamızın sebebi, plastik ürünler ve yapay çiçekler piyasada moda olmuştu. Bunların ortadan kalkması için yapılan bir çalışma bu. Bizde Antalya’nın her yerinde bu bitkilerden var ve insanlar için büyük bir kazanç kapısı. Akseki’nin bir köyünden bu sene yüklü miktarda mal aldım. Aldığım kişiler içinde evinin çatısını yaptıracak teyze de vardı, oğlunu evlendirecek amca da. İki ay içerisinde bunlar doğada bulunuyor. Dağ köylüsü bunu iki ay içinde toplayıp, kurutup satıyorlar. Onlar için kazanç kapısı. Köylüler bundan dolayı çok mutlu” ifadelerini kullandı.



“Sulak araziler kullanılsın bu sektör devam etsin”

Tarım arazilerinin köylülere kiraya verilmesinden yana olduğunu söyleyen Emine Aladağ, “Bizim öyle imkanımız yok. Şehir merkezinde işletmelerimiz olduğu için dağlara çıkma şansımız yok. Ama dağ köylülerinde çok güzel işler yapan kadınlarımız var. Ormandan toplamak başka bir şey kendi bahçesin de yetiştirmek başka bir şey. Burada görünen bütün otlar yetiştirilebilir ve ekonomiye kazandırılabilir otlar. Onlar yetiştirirse bizde burada işlemesini sürekli yaparsak güzel bir sektör olur. Devletimizden dağ köylülerine sulak arazileri kullanmaları konusunda ricada bulunuyorum” şeklinde konuştu.



“Depoda ürünlerimi gören ot olduğunu düşünüyor ve hayvanını otlatmak istiyor”

Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan da bahseden Emine Aladağ, “Yılbaşı, Paskalya, Anneler Günü, Babalar Günü, Cadılar Bayramı, Sevgililer Günü için hazırlıklarımız var. İyi ki bu günler var, o günler için biz iş yapıyor ve para kazanıyoruz. Buradan biri bu ürünleri görünce hayvanını otlatmak istiyor. Onlara göre bu ürünler saman. Bunlara neden para bağladığımı soruyorlar. Benim burada bir sezonluk yatırımım var” diye konuştu.



“Neden Türk malı satılmıyor anlamıyorum”

İç piyasaya ürün satamadığını dile getiren Emine Aladağ, “Bunu geliştirmek isterim. Benim ülkemde büyük marketler bunu ithal ediyor ama ben buradan dünyaya ihraç ediyorum. O dengeyi sağlayabilirsek ithal etmek yerine bizdeki ürünleri satabiliriz. Hollanda ve Avrupa’da ki birçok süper market özel stant kurarak bizim ürünlerimizi satıyor. Ben ülkemde satamıyorum. Bunun yerine plastik, boyalı yurt dışından gelen ürünler satılıyor. Neden Türk malı satılmıyor anlamıyorum” açıklamalarında bulundu.

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