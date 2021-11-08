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Rahim nakli için 18 yıl bekledi

DHA

Rahim nakli için 18 yıl bekledi


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edilen Havva Erdem (32), rahminin olmadığını 14 yaşında öğrendiğini söyledi. Eşinin evlilik teklifini önce çocuğu olamayacağını belirterek kabul etmediğini anlatan Erdem, "Eşimin 'Ben her şeye razıyım' demesi üzerine teklifi kabul ettim" dedi.
AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz'da Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından, 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, geçen ay taburcu edildi. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem ve eşi Şükrü Erdem'in yaşamına dair detaylar dikkat çekti.
İLAHİYAT MEZUNU
İlahiyat mezunu olan Havva Erdem, rahminin olmadığını ve çocuğunun olmayacağını 14 yaşlarında ergenlik döneminde öğrendiğini belirterek, "Erzurum'da laparoskopi yapılarak bu tanı konulmuştu. O zamanki doktorum, 'Sen daha çocuksun, rahim nakli çalışmaları yapılıyor, sen eminim buna yetişeceksin' demişti. Ben o sözü hiçbir zaman unutmadım. Gerçekten de söylediği oldu" dedi.
EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Havva Erdem, 11 yıl önce evlendiği eşinin evlilik teklifini çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmediğini, buna karşın Şükrü Erdem'in kendisinden vazgeçmediğini ifade ederek, "Onu baba olmaktan mahrum bırakmak istemedim. Başka kısmetini beklemesini söyledim ama eşim 'Ben her şeye razıyım, nasibimizde varsa bir gün çocuğumuz da olur' deyince evlendik" diye konuştu.
'DERYA SERT'İN HAMİLE KALDIĞINI ÖĞRENİNCE EN AZ ONUN KADAR SEVİNDİK'
Derya Sert'e AÜ'de gerçekleşen ilk rahim nakli haberini televizyonlarda görünce yaşadığı sevinci anlatan Havva Erdem, "Aklıma doktorumun söyledikleri geldi ve 'Gerçekten yetiştik' dedim. Ardından hemen Akdeniz Üniversitesi ve Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızla temas kurduk. 2011 yılından itibaren nakil için hazırlandık. Derya Sert'in hamile kaldığını öğrenince, en az onun kadar sevindik. Doğumu sabırsızlıkla bekledik. O belki bir kez doğurdu ama biz beklerken dokuz doğurduk" diye konuştu.
Havva Erdem, doktorunun, yaklaşık bir yılın sonunda hamile kalabileceğini söylediğini sözlerine ekledi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-11-08 10:56:40

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