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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşkonak Festivali’ne yoğun katılım

İHA

Beşkonak Festivali’ne yoğun katılım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği işbirliğiyle bu yıl ilkini düzenlediği Beşkonak Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti. Festival, rafting yarışması, konserler ve animatör gösterileri ile renkli görüntülere sahne oldu.
Manavgat’ta bulunan Antalya’nın dünyaca ünlü rafting merkezi Beşkonak Köprülü Kanyon’un tanıtımına katkı sağlamak için festival düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği tarafından düzenlenen 1. Beşkonak Festivali’nde Manavgat ve Beşkonak halkı gün boyu süren etkinlikler ile keyifli bir gün yaşadı.

Festivaller fırsattır
Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan Beşkonak’ın içerisinde barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler sayesinde hem ziyaretçilerine hem de misafirlerine çeşitli aktivitelere katılma olanağı sunduğuna değinerek, “Beşkonak’ın ilk festivalini gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Festivaller her bölge için bir fırsattır. Beşkonak’ın da böyle bir fırsata ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu fırsatı bize sunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık da bu yıl düzenlenen festivalin bir başlangıç olduğunu söyleyerek “Beşkonak ve Köprülü Kanyon’a hak ettiği değeri birlikte kazandıracağız. Ormanımıza, suyumuza, taşımıza sahip çıkalım. Birilerinden destek beklemek yerine kendi insanımızla ayağa kalkalım. Bizi en iyi biz anlarız” diye konuştu.
Gün boyu çeşitli aktivitelerin düzenlendiği festival kapsamında rafting yarışması yapıldı. Ülfet Köse ve Nadir Sever’in bağlama dinletisi sonrası Yörük Ateşi Halk Oyunları ekibinin gösterisi izlendi. Festivale katılan çocuklar ise animatörler eşliğinde düzenlenen oyunlarda gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ise çaldığı şarkılarla festivale renk kattı.
Festival kapsamında düzenlenen rafting yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilirken, yaz aylarında çıkan Manavgat yangınında yaptığı çalışmalarla gönülleri fetheden Beşkonaklılara teşekkür plaketi verildi. 1. Beşkonak Festivali Ümmü Erbil konseriyle sona erdi. Halk müziğinin sevilen sesi Erbil, türkülerini Beşkonaklılar ile birlikte seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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