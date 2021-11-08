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Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Yanan bölgelere keçiboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanları dikilecek Yandığı için budanan bazı ağaçlar yeşerdi, küle dönen alanda filizlenen ağaçlar dikkat çekti

İHA

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Yanan bölgelere keçiboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanları dikilecek Yandığı için budanan bazı ağaçlar yeşerdi, küle dönen alanda filizlenen ağaçlar dikkat çekti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanlar fidan dikimine hazırlanıyor.
Manavgat yangınında en fazla zarar gören yerlerden biri olan Kalemler Mahallesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirilecek. Yanan ormanlarda bir taraftan ağaçlar kesilerek kamyonlarla taşınırken, diğer taraftan ise kesim yapılan yerler orman işletme müdürlüğüne ait iş makineleri tarafından dikime hazır hale getiriliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı ve 60 bin hektar alanın kül olduğu, 8 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat’ta yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için orman ekiplerinin çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar görürken 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü. Yangın bölgelerinde bir taraftan yanan ağaçların kesim ve ağaçların taşınma işlemi yapılırken, diğer taraftan ise ağaçların kesildiği alanlar Tarım ve Orman Bakanlığına ait iş makineleri ve orman işçileri tarafından fidan dikimine hazır hale getiriliyor.
Yangından en çok zarar gören yerlerin başında gelen Kalemler Mahallesi Kocabaş mevkiinde 11 Kasım Perşembe günü ağaç dikim etkinliğinin startı verilecek. İlk etapta yaklaşık 10 hektarlık alanın ağaçlandırılacağı, Kalemler Mahallesinde toplam ağaçlandırılacak alanın ise 150 hektar olduğu bildirildi.
Yanan bölgelere keçiboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanlarının dikileceği bildirilirken, yandığı için budanan keçiboynuzu, menengiç ve hayıtların yeniden yeşerdikleri gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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