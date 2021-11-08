Uyuşturucu baskınında tarihi obje ve sikkeler de ele geçirildi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti şüphesiyle operasyon yaptığı B.Y.´nın (48) evinde, 2 bin 300 ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 17 tarihi sikke, 5 tarihi obje, define arama cihazları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Side turizm bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Manavgat İlçe jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Araştırma sonunda Side Mahallesi'nde yaşayan B.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 650 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ile birlikte 2 define arama dedektörü, 2 kaya kırıcı kartuş, ruhsatsız av tüfeği, aralarında 2 bin 300 ve 2 bin yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 16 sikke, Roma ya da Bizans dönemine ait ağırlık sikkesi, mimaride kullanılan 4 adet tarihi bronz obje ele geçirildi.

Şüpheli B.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-08 17:08:41



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