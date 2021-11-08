Antalya´da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltında

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Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA´ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, A.A. adlı şüpheliyi yerleştiği otel odasında 3 kilo esrar maddesi ile yakaladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şüphelinin başka bir ilden uyuşturucu madde getirerek Antalya´da satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Antalya´ya geldiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.

A.A.´nın il merkezindeki bir otele yerleştiğinin tespit edilmesi üzerine alınan arama kararı ile bugün operasyon düzenlendi. A.A.´nın konakladığı otel odasında Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yapılan aramada, şüphelinin sırt çantasında 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

2021-11-08 19:40:23



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