Konya’da meydana gelen deprem Antalya’da da hissedildi

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Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Antalya’nın doğu ilçelerinde de hissedildi. Depremin hissedilmediği şehir merkezinde ise sakinlik hakim oldu.

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Antalya’nın doğu ilçeleri Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa’da da hissedildi. Deprem şehir merkezinde ise hissedilmezken, Cumhuriyet Meydanı'nda sakinliğin hakim olduğu görüldü.

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