Tarihi evde Atatürk sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi evde Atatürk sürprizi

DHA

Tarihi evde Atatürk sürprizi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde Cumhuriyet dönemine tarihlenen ahşap evlerden birinin dış cephesindeki konservasyon çalışmasında, boya katmanları altında, hilal motifi içerisinde Atatürk'ün ahşap üzerine işlenmiş portre kabartması ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıldır oturulmayan ev, koruma altına alınıp restorasyon başlatıldı.
Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Taşınmaz Kültür Varlıkları Birimi'nin, Finike ilçesinde kültürel değere sahip Cumhuriyet dönemi ve öncesinde inşa edilen tarihi evlerle ilgili koruma ve restorasyon çalışmaları sırasında bir sürpriz yaşandı. Eski Mahalle'deki 15 bina ve 8 tescilli ev olmak üzere, 1950 yılı öncesine ait kültür varlığı değeri taşıyan 23 yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi için çalışma başlatıldı.
Restorasyonla ilgili tespit çalışmaları sırasında, 1930'lu yıllarda inşa edildiği düşünülen 112 Sokak 89 Ada 3 Parselde bulunan ve ikisi de vefat eden Fatma-Ali Yanar çiftine ait tarihi evin dış cephesindeki incelemelerde, iki kabartma portre ortaya çıktı. Taşınmaz Kültür Varlıkları Birimi Sorumlusu Cemil Karabayram ve uzman ekiplerin yaptığı konservasyon çalışmalarında, dış cephedeki boya katmanlarının altında çıkan kabartma portrenin Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirlendi. Hilal motifinin içindeki Atatürk portresinin yanı sıra aynı şekilde hilal motifi içerisinde ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir başka kabartma porte daha bulundu.
'BU EVDE BÜYÜDÜK'
Evde 1956'dan itibaren oturan, 2014 ve 2017 yıllarında vefat eden Fatma-Ali Yanar çiftinin Antalya merkezde yaşayan oğulları Salih Yanar, evin ve portrelerin hikayesini anlattı. Evin Baysarı ailesi tarafından yaptırıldığını belirten Salih Yanar, "İsmet Baysarı, Finike'de portakal bahçeleri ve fabrikası olan biri. Babam da yanlarında 60 sene çalışmış. Sonra bu evi babama vermişler. 1956'dan 2010'a kadar da annem babam bu evde kaldı. Biz de bu evde doğduk ve büyüdük" dedi.
Evi muhtemelen 1930'lu yıllarda İsmet Baysarı'nın babası Salih Baysarı'nın inşa ettirdiğini belirten Salih Yanar, Baysarı ailesinin Atatürk'ü çok sevdiğini bildiğini anlatarak, Salih Baysarı'nın yaşı gereği Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına da şahitlik ettiğini duyduğunu söyledi. Yanar, Salih Baysarı'nın Atatürk sevgisini, evinin dış cephesinde ahşap üzerine el işlemeli kabartma ve portre yaptırarak yansıttığını söyledi.
Tarihi evi 1956'da Salih Baysarı'nın oğlu İsmet Baysarı'nın 60 yıl yanlarında çalışan babasına verdiğini dile getiren Yanar, "İsmet Baysarı da yaklaşık 20 yıl önce vefat etti. 60'lı yaşların üzerindeydi ve ev bize resmi olarak oğulları Sedat ve Salih Baysarı'dan geçti. 2010 yılından beri de evde oturulmuyor. O yıllarda annem-babam Manavgat'a taşınmıştı ve sonrasında vefat ettiler. Annem babam otururken yanlarına ziyarete giderdik" diye konuştu.
TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLADI
Bölgede kültürel varlık değeri taşıyan 23 yapının restorasyonları yapılarak gelecek kuşaklara taşınacağını anlatan Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Atatürk portresi bulunan evde, alanında uzman konservasyon ekibi tarafından özel fırçalar, mikro enjeksiyon ile mekanik yöntemler kullanılarak boya katmanları ve hava kirliliği nedeniyle oluşan renk dokusuna müdahaleler yapılarak, hiçbir kimyasal kullanılmadan temizleme çalışmalarının başlandığı söyledi. Hilal motifler ve Atatürk portresi ile diğer işlemelerin mevcut halinin korunması ve sağlamlaştırılması çalışmalarının sürdüğünü anlatan Karabayram, "Restorasyon projesi, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca da onaylandı. 2022 yılında da restorasyonun tamamlanası planlanıyor. Cumhuriyet döneminde inşa edilen geleneksel Finike evleri olarak günümüze gelen yığma, açık eyvanlı evler genelde iki katlı. Bazı evlerde dışa açılan ahşap cumbalar var ve taşınmazlar tek tek ele alınıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-09 10:33:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 15 kişilik motosiklet timi ilçe ilçe gezip, ilçelerin tanıtımını yapıyor Motosikletlerle ilçelere tur düzenleyip tarihi ve kültürel yerleri geziyorlar
YEREL HABERLER Antalya'da 15 kişilik motosiklet timi ilçe ilçe ...
Liseliler girişimcilerle buluştu
YEREL HABERLER Liseliler girişimcilerle buluştu
Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
AESOB Başkanı Dere: “Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: “Esnaf, mağduriyetinin ...
Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı
YEREL HABERLER Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' ...
Konya’da meydana gelen deprem Antalya’da da hissedildi
YEREL HABERLER Konya’da meydana gelen deprem Antalya’da da ...
Antalya´da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Antalya´da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 ...
Antalya’da durağa vurduktan sonra şaha kalkarak araçların üzerine düşen otobüs kazası kamerada Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs önce durağa çarptı Daha sonra otobüsü yol kenarına almak isteyen sürücü, hareket ettiği anda bir anda şaha kalkan otobüs şıkta bekleyen araçların üzerine düştü
YEREL HABERLER Antalya’da durağa vurduktan sonra şaha kalkarak ...
Uyuşturucu baskınında tarihi obje ve sikkeler de ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu baskınında tarihi obje ve sikkeler de ele ...
Klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü
YEREL HABERLER Klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü
Yargıtay Üyesi Hakim Yaşar Şimşek, Akşahap Düğmeli Köy Okulunu restore ettirdi
YEREL HABERLER Yargıtay Üyesi Hakim Yaşar Şimşek, Akşahap Düğmeli ...
Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu 17 adet sikke ve bin 400 yıllık tarihi objeye el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu 17 ...
ANTGİAD yönetimi Anıtkabir'de
YEREL HABERLER ANTGİAD yönetimi Anıtkabir'de
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Yanan bölgelere keçiboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanları dikilecek Yandığı için budanan bazı ağaçlar yeşerdi, küle dönen alanda filizlenen ağaçlar dikkat çekti
YEREL HABERLER Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar fidan dikimine ...
Kepez’in bilim merkezi ‘İlim Yuvası’ oldu
YEREL HABERLER Kepez’in bilim merkezi ‘İlim Yuvası’ oldu
Lösemiyi yendiler çocuklara umut oldular
YEREL HABERLER Lösemiyi yendiler çocuklara umut oldular
Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı ...
Şener Şen: “Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum”
YEREL HABERLER Şener Şen: “Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine ...
Mevsim kayması yeşil zeytini vurdu Şehrin merkezinde 2 milyon 630 bin metrekare alanda zeytin hasadı başladı Geç gelen yağmur sebebiyle yeşil zeytin hasadı yapılamadı 15 kadın işçi tarafından yapılan hasat çalışması havadan drone kamerasında Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin: “Yeşil zeytin hasadı yapamadık” “Zeytinyağında yüzde 40 oranında bir zam oranını geçeriz”
YEREL HABERLER Mevsim kayması yeşil zeytini vurdu Şehrin merkezinde ...
NATO Toxic Trip 2021 tatbikatı 16 ülkeden 660 personelin katıldığı tatbikat Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER NATO Toxic Trip 2021 tatbikatı 16 ülkeden 660 ...
Başkan Böcek yeni yol açma çalışmasını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Böcek yeni yol açma çalışmasını denetledi
Tütüncü, Antalya’nın batı ilçelerinde
YEREL HABERLER Tütüncü, Antalya’nın batı ilçelerinde
Beşkonak Festivali’ne yoğun katılım
YEREL HABERLER Beşkonak Festivali’ne yoğun katılım
Akseki’de adaçayı hasatı yapılıyor
YEREL HABERLER Akseki’de adaçayı hasatı yapılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.