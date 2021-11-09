Macar öğrenciler Konyaaltı’nda staj yapıyor

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Macaristan’dan gelen enstitü öğrencilerine belediye birimlerinde staj imkanı sunuyor. 19 Kasım’a staj yapacak olan öğrenciler, önce iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçti. Bu eğitimin ardından öğrenciler, belediyenin ilgili müdürlüklerinde pratik eğitim almaya başladı. Konyaaltı Belediyesi birimlerinde staj eğitimleri devam eden Macar öğrenciler, kaynak işlerinden boyama işlerine, kaldırım düzenlemesinden demir işçiliğine birçok konuda uzman personellerin deneyimlerinden faydalanıyor. Öğrenciler, uzmanların öğretilerinden sonra işin başına geçerek öğrendiklerini uygulamaya geçiriyor.



“Antalya’mızın tanıtımını da yapıyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi ile Antalya’ya gelen öğrencilere ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerin, belediyenin işlerinde usta olan çalışanlarıyla iyi bir deneyim yakaladığını dile getiren Esen, “Genç arkadaşlarımıza mesleki eğitimlerinde katkı sağlamak elbette önemli ama bunun yanında Türk misafirperverliğinin ve Antalya’mızın tanıtımını da yapıyoruz. Mesleki hayatlarının henüz başında olan gençlerin alanlarında uzman birer birey olmalarını diliyorum’’ dedi.



“Öğrenciler memnun”

Staj yapan öğrencilerden Milan Kaluz, stajdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaluz, “Burada sınıf arkadaşlarımla birlikteyiz. Erasmus programıyla Antalya’ya staj için geldik. Duvar inşa ettik, kaldırım yaptık ve kaynakla çalışma imkanı yakaladık. Türkiye’ye ve Antalya’ya ilk gelişim. Antalya’yı çok sevdim. Büyük dağları ve deniziyle birlikte çok güzel bir şehir” dedi.

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