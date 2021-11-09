Madama Butterfly, yeniden sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, geçtiğimiz sezonda kapalı gişe sahnelediği Puccini’nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü ‘Madama Butterfly’ operasını, opera özüne uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümlü konser versiyonu ile tekrar sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait olan Puccini’nin ‘Madama Butterfly’ operasını Yiğit Günsoy rejisi ile 13 Kasım Cumartesi akşamı saat: 20.00’de kaçıran veya tekrar izlemek isteyen sanatseverler için tekrar sahnelenecek. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan eserde ‘Madama Butterfly’ rolünü Nurdan Küçükekmekçi, ‘Pinkerton’ rolünü Burak Pektaş, ‘Sharpless’ rolünü Melih Tepretmez, ‘Suzuki’ rolünü Medine Tuganova ve ‘Goro’ rolünü Fatih Şanal canlandıracak.

Amerikalı yazar Luther Long’un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eserin konusu Japonya’nın Nagasaki kentinde geçer. Madama Butterfly kendisini kocasına adamaya hazır, genç bir geyşadır. 15 yaşında olan Butterfly, Japonya’ya gelen Amerikan Subayı Pinkerton ile evlenir ve Pinkerton’un dinine geçer. Dinini değiştirmesi ile bunu kendi kültürlerine bir hakaret olarak gören Butterfly’ın ailesi onu reddeder. Butterfly’ın artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki’den başka kimsesi kalmamıştır. Pinkerton evliliklerinden kısa bir süre sonra Amerika’ya geri döner. Bu arada hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton’u bekler. Pinkerton bu süre zarfında Amerika’da evlenmiştir. Pinkerton üç yaşına gelen oğlunu almak için Japonya’ya gelir. Pinkerton’un kendisine ihanet ettiğini gören ve bu üç yıl boyunca hayal kurduğunu anlayan Butterfly babasından kalma hançer ile harakiri yapar.

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