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Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli tapu sorunu

DHA

Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli tapu sorunu


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren Türkiye'nin en büyük orman yangının ardından zarar gördüğü için yıkılan evlerden 210'unun arsasında, müşterek tapu nedeniyle inşaata başlanamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev yapımı için başvuru süresini 15 Kasım'a kadar uzattı.
Manavgat'ta 10 günde söndürülen, 8 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 75 bin hektar orman, tarım arazisi ve 2 binin üzerinde ev ile iş yeri zarar gördü. Yangından etkilenen 45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye psikososyal destek verildi. 160 aileye konaklama için konteyner kuruldu. Çalışmalarda, bin 352'si ağır olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü tespit edildi.
MİRASA KONU ARSALARDA MUVAFAKATNAME SORUNU
Yangının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar gören binaların yıkımları gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin belli olduğu binalarda inşaat çalışmaları başlarken, müşterek tapulu ve kardeşler arası mirasa konu evler için hak sahiplerinden, diğer hissedarlardan muavafakatname alınması istendi. Manavgat'ta yangında zarar gördüğü belirlenen ve yenisinin yapılması için muvafakatname beklenen 210 ev olduğu belirlendi. Kardeşler arasında çeşitli sebeplerle yaşanan anlaşmazlık sonucu 210 hak sahibi muvafakatname getiremeyince, yeni evin yapımı için başvuru süresi 15 Kasım'a uzatıldı. Muvafakatname getirilememesi durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazine arazilerine ev yaparak mağduriyetleri gidereceği belirtildi.
'BABAM ÖLÜNCE PAYLAŞTIK'
Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi'nde yaşayan, 2019'da eşi vefat eden 2 çocuk annesi Gülsüm Deveci, yangında zarar gördüğü için yıkılan evinde ablası da hissedar göründüğü için muvafakatname alamadığını belirtti. Evinin yapıldığı tarlanın 62 dönüm olduğunu ve babasından miras kaldığını anlatan Deveci, "Biz 11 kardeşiz. Paylaştık. Burası çok büyük, 62 dönüm yer var. Herkes yerini ölçtü, kura çektik. Hepimize 5 bin 880 metrekare yer düştü" dedi.
'AĞLAYA AĞLAYA ÇALIŞARAK BORÇLARI ÖDEDİM'
Kendilerine düşen bölümde 1998'de inşaatına başladıkları evde 1 yıl sonra oturmaya başladıklarını anlatan Deveci, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Evi buraya yaparken çok zorlandık. Evin inşaatına başladığında eşimin marketi vardı. Marketten kazanıp da yapacağız diye uğraştık. Tam evi bitirdik, içine yerleştik, marketi de batırdık. Market batınca borçların hepsi üstümüze kaldı. Bu borcu ödemek için neler çektim. Çapaya gittim, bamya, börülce ektim. Çocuklarıma bir şey alamadım. Şu dağlarda çocuklarım arkamda ağlaya ağlaya çalışarak borçları ödedim. Borçları biraz ödedim, toparlandım. Ziraat odasından 500 tane üzüm bağı asma fidesi ve 150 tane zeytin ağacı aldım bahçeye diktim. Bahçeye ektiklerimle geçimimi sağlamaya çalıştım. Çocuklarımı bu üzüm bağı ve zeytin ağaçlarıyla okuttum. Bir tanesi İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'ni bitirdi. Küçüğünü Akdeniz Üniversitesi'nde hala okutuyorum."
'ENİŞTEM DAİREME İTİRAZ EDİP, ABLAMI HAK SAHİBİ GÖSTERMİŞ'
Yangında canlarını zor kurtardıklarını anlatan Gülsüm Deveci, yıkılan evinin yenisinin yapılması için başvuru sürecinde ablasının evde hak kazandığını öğrenince şaşırdığını belirtti. Kardeşler arasında mal paylaşımı yapıldığına değinen Deveci, "Biz burayı kardeşlerimle paylaştıktan sonra herkes yerine ağacını dikti. Birbirimize bir şey dediğimiz yoktu. Burada bile oturmayan, Hatipler Mahallesi'nde oturan ablamın eşi yangından sonra 'Benim de hakkım var' diye itiraz etti. Benim evimde hak sahipliğine katılmış. Benim evim 2 katlıydı. Üst kat büyük oğlumun, alt kat benimdi. Bana tek kat ev sahipliği çıkmış. Bir dairenin içerisine ablamı da katmışlar. Ablamla birlikte şimdi bir dairede ikimiz oturacağız. Nasıl olacak bu iş? Böyle şey olur mu?" diye konuştu.
'YARDIM BEKLİYORUM'
Evini yapmak için ablası imza vermediğinden herhangi bir işlem yapılamadığını ifade eden Deveci, "Ben tırnaklarımla kazıyarak, binbir güçlükle o evi yaptırmıştım. Şimdi böyle bir durum var. Muhtarımız uğraşıyor ama bir çözüm bulamadık henüz. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
SORUNSUZ 71 EVİN İNŞAATINA BAŞLANDI
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, yangın nedeniyle bin 47 evin yıkıldığını, bir kısmının da yıkım aşamasında olduğunu söyledi. Yıkılan evlerden 870'ine hak sahipliği başvurusu yapıldığını belirten Erol, "Başvuru yapanların 321'inin hak sahipliği kabul edildi. İnşaatlar şu anda yapılmaya başlandı. 71 evin inşaatına başlanılmış durumda. En kısa sürede tamamlanacak. Diğer binalara da en kısa sürede başlanacak" diye konuştu.
15 KASIM'A KADAR EK SÜRE
Yangında zarar gören ve yıkılan 210 binanın bulunduğu arsada miras nedeniyle hisseli müşterek tapu olduğunu belirten Erol, bunların sorunlarının çözümü için AFAD'a başvuru yaptıklarını ve 15 Kasım'a kadar ek süre aldıklarını söyledi. Erol, "Hisseli olan, müşterek mülkiyet konusu 210 taşınmazın hak sahipliği konusunda diğer hissedarlardan muvafakatname alınmadığı için güçlük çekiliyor. Hak sahipliğini getiremeyen vatandaşlarımızı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız mağdur etmeyecek. Bu durumda olan vatandaşlarımız için hazine parsellerinden yer temini yapıp, onların mağduriyetini önlemek için evleri hazine parsellerine yapacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-11-09 11:31:58

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