Otomobilin halatla çektiği arızalı otomobile atıksu tankeri çarptı:2 yaralı Çarpmanın etsisiyle otomobiller birbirine girdi, iki araç hurdaya döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arıza yapan ve Tofaş Kartal marka otomobil tarafından halatla çekilmekte olan Tofaş Doğan marka otomobile aynı istikamette seyir halindeki atıksu tankeri arkadan çarptı. SorgunOtogar Köprülü kavşakta meydana gelen zincirleme kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, köprülü kavşak uzun süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, AlanyaAntalya D400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Veli Madsar’ın kullandığı 07 FR 159 plakalı Tofaş Doğan Marka otomobil, SorgunOtogar Köprülü kavşağı üzerinde arızalandı. Araç sürücüsü, aracını yolun sağına çekip bir süre bekledikten sonra olay yerine gelen Hasan Çot’un kullandığı 07 LCR 86 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin arkasına kendi aracını halat ile bağlayarak hareket etti. Araçlar 100 metre bile ilerlemeden aynı istikamette seyir halindeki Özgür Öncü’nün kullandığı 41 AEC 362 plakalı atıksu yüklü tanker Kartal marka otomobilin çekmekte olduğu Doğan’a, Doğan marka otomobil de çarpmanın şiddetiyle bağlı bulunduğu Kartal marka otomobile arkadan çarptı, Kartal marka otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından kaza yapan araçlar köprülü kavşağı tamamen kapatırken yaralanan otomobil sürücüleri, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprülü kavşakta Alanya’dan Antalya istikameti trafik akışı uzun süre sağlanamazken, araçların yoldan kaldırılmalarıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

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