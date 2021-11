AÜ’de Organ Bağışı Farkındalık Festivali Rektör Özkan : “Cana can katalım”

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Organ Bağışı Farkındalık Festivali düzenlendi. Nakil bekleyen 26 bin kişinin dileğinin bir yaşam olduğunu belirten Rektör Özlenen Özkan organ bağışı çağrısında bulundu. Özkan, “Hepimiz bir gün organ bekleyen kişi olabiliriz. 39 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası vesilesiyle lütfen farkında olalım, cana can katalım” dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) iş birliğinde düzenlenen Organ Bağışı Farkındalık Festivali “Dileğim Bir Yaşam” sloganıyla Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi önü etkinlik alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören, öğretim üyeleri, organ nakli hastaları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



“26 bin kişinin dileği bir yaşam”

39 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu hafta 26 bin kişinin dileği bir yaşam, bu da ancak organ nakliyle mümkün. Şuan konuşurken bile bir kişi muhtemelen organ beklerken hayatını kaybetti. Bu konuda sanırım empatimiz çok yüksek değil. Çünkü anladığım kadarıyla eksikliğini hissettiğimizde önemini anlayabiliyoruz. Bu anlamda organ nakli hakikaten çok kıymetli. Hepimiz bir gün organ bekleyen kişi olabiliriz. 39 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası vesilesiyle lütfen farkında olalım, cana can katalım” dedi.



“Gençlerin bu bayrağı alıp ileriye taşıması gerekiyor”

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1982 yılında kurulan Organ Nakli Merkezinde 40 yıldır 5 bin civarında böbrek nakli, 800 civarında karaciğer nakli, 100’ün üzerinde kalp nakli, pankreas nakli ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan büyük katkılarıyla kompozit doku nakli yapıldığını söyledi. Dünyada en fazla çeşitli organ nakli yapan merkezlerden biri olduklarını söyleyen Aydınlı, yakında pankreas ruhsatını alacaklarını, ince bağırsak ve akciğer nakli de eklendiğinde merkezin farklı bir boyuta taşınacağını belirtti. Canlı vericilerden çok fazla organ nakli yaptıklarını ancak bunun sınırlı düzeyde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Siz gençlerin bu bayrağı alıp ileriye taşıması gerekiyor. Sizlere hastaların beyin ölümü gerçekleştiğinde organ bağışı için onay verirseniz bugünkü festivalimiz anlam kazanmış olacak” diye konuştu.



“Sosyal medyada organ nakline dikkat çekelim”

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören, organ nakli bekleyen insan sayısının her geçen gün arttığını belirterek bu tür etkinliklerin bağış için katkı sağladığını söyledi. Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise Organ Bağışı Farkındalık Festivali kapsamında herkese ‘dileğim bir yaşam’ etiketiyle sosyal medyada organ bağışı için mesajların paylaşılması ve Türkiye çapında ses getirecek bir kampanyaya dönüştürme çağrısında bulundu. Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan da organ bağışı çağrısında bulundu.



“Dilek balonları ile bağış çağrısı yapıldı”

Organ Bağışı Farkındalık Festivaline katılan Su Sporları, Paten ve Animasyon, Müzik Topluluğu gibi çeşitli alanlardaki Öğrenci Toplulukları kurdukları stantlarla organ bağışına dikkat çekti. Ayrıca öğrenci toplulukları müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerle festivale renk kattı. Festivalin sonunda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, öğretim üyeleri hastalar ve öğrenciler dilek balonları uçurarak bağış çağrısında bulundu.

