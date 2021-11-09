ASUS, doğa dostu kurumsal ürünlerini "KAMU"ya tanıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASUS, doğa dostu kurumsal ürünlerini "KAMU"ya tanıttı

DHA

ASUS, doğa dostu kurumsal ürünlerini "KAMU"ya tanıttı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, `Küresel Salgın ve Dijital Gelecek´ ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu BIB'24 ve BIMY'28 Bütünleşik Etkinliği'nde kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "ASUS´un doğa dostu kurumsal ürünlerini büyük hacimli satın almalar yapan kamuya tanıtmak ve teknoloji ürünlerinin satın alımlarında dikkat edilmesi gereken kriterleri anlatmak üzere bu etkinliğe katıldık. Vermek istediğimiz önemli bir mesaj vardı. Bu da; kamunun fiyat odaklı satın almalardan ziyade kullanıcı dostu ve doğa dostu ürünlere öncelik vermesi gerekliliği. Bu odak değişikliğiyle kamu hem özel sektöre ve hem de son kullanıcıya örnek olmalı. Ülkemizde de yürürlüğe girecek olan Paris İklim Anlaşması gösteriyor ki, karbon salınımını azaltması açısından doğa dostu teknoloji ürünleri  hepimizin geleceği adına son derece önemli." dedi.ASUS, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından, `Küresel Salgın ve Dijital Gelecek´ ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu BIB'24 ve BIMY'28 Bütünleşik Etkinliği'nde sponsor olarak yerini aldı. 4-7 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya Belek´te gerçekleşen etkinlik, üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerini kamudaki karar vericilerle biraraya getirdi. Kamu-BİB etkinliğinde, kamu bilişim faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri geliştirilirken, kamu bilişim projelerinde kazanılan tecrübeler ve kamu bilişim yatırımlarına yön verici fikir de masaya yatırıldı.10 YILDA GERÇEKLEŞEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM 1 YILDA GERÇEKLEŞTİSalgın sonrası dijital dönüşüm ve hem kamunun hem de özel sektörün bilişim ihtiyaçları konularında değerlendirmede bulunan Özge Kılıç Güler, "Dijital anlamda 10 yılda kat edeceğimiz yolu 1 yıl gibi çok kısa bir sürede kat ettik. Belki de önümüzdeki yıllarda bundan daha hızlı bir gelişim göstereceğiz ve beklemediğimiz bir noktada olacağız. İki gün süren organizasyonda pandemiyle birlikte teknolojinin baş döndürücü hızdaki gelişimini, bilişim sektörünü nasıl etkilediğini ve gelecekte bizleri neler beklediğini tartıştık. Teknoloji lideri bir marka olarak ASUS´un odağında ise hızla değişen ve gelişen sektörümüzde göz ardı edilmemesi ve hatta korunması gerekli varlıklarımızı hatırlatmak vardı. ASUS´un doğa dostu ürünlerini sergilediğimiz standımızda bilişim alanındaki karar vericilere gelecekteki seçimlerinde öncelik vermeleri gereken konuları aktardık " dedi.ASUS, 2020 YILINDA KAMUYA GİRİŞ YAPTIASUS´un yaklaşık 32 yıldır bilgisayarın yanı sıra ana kart ve ekran kartı gibi iç bileşenleri de üreten dünyanın bir numaralı üreticilerinden biri olduğunu aktaran Özge Kılıç Güler, "32 yıldır teknoloji ürünleri sektörüne hizmet veriyoruz. Bilgisayar pazarına baktığımızda tüketici ürünleri kadar en az kamuda ve kurumsal sektörlerde de potansiyeli olan büyük bir pazar var. 2020 yılında kendimizi hazır hissettik ve ASUS´un tüketici ürünlerinde sağladığı konfor ve teknoloji liderliğini kamuya da sağlamak üzere sektöre giriş yaptık. Dünya genelindeki tüm çalışanlarımızın üçte biri AR-GE departmanlarında çalışıyor. Sadece seri üretim yapmıyor, kendi teknolojimizi de üretiyoruz. Üretime dahil olduğumuz son 2 yılı dikkate aldığımızda kurumsal sektöre hizmet veren insan kaynağı olarak 2 kat, satış hacmi olarak 2,5 kat büyüme gerçekleştirdik. Çok hızlı, güvenli ve emin adımlarla yol alıyoruz. En önemlisi de tıpkı bu etkinlikte olduğu gibi, neyi niçin yaptığımızı anlatarak ilerliyoruz. Amacımız bilinçli bir tüketici topluluğu oluşturmak. Sadece ürün satmak değil aynı zamanda kullanıcı için yönlendirici bilgi vermek de bizim için önemli bir görev." açıklamalarında bulundu.2018 YILINDAN BERİ 60 BİN EKO ETİKET KAZANDILARSon günlerde Paris İklim Anlaşması´yla ilgili gelişmeleri hatırlatan Güler; "Türkiye bu anlaşmaya onay verdi. 10 Kasım´da yürürlüğe girecek. Bu karardan dolayı çok mutluyuz çünkü ASUS olarak satış baskısıyla orta seviye ürünler üretmekten kaçındık. Her zaman doğa dostu teknolojik ürünlere odaklandık. Bundan 21 yıl önce kurulan Green ASUS adlı komite, bu günlerin öngörüsüyle AR-GE yatırımlarına ağırlık verdi. 2018 yılından bu yana yılda 60 bin eko etiket kazandık. 2004 yılından beri ürettiğimiz ürünlerde kurşun kullanmıyoruz. 2009 yılından bu yana ürettiğimiz notebook ve tabletlerde halojen bulunmuyor. Ürünlerimizin kendisi kadar üretim aşamalarımızda da doğa dostu olmaya dikkat ediyoruz. Üretildikten sonra yüzde 30-70 arası enerji tüketimini azaltan ürünlerimiz var. ASUS olarak yaklaşık 10 yıl önce karbon salınımı nötr olan ürünler ürütmeye başladık. Bugün Türkiye´nin en büyük hedefi ise bu anlaşmayla birlikte 2053 yılına kadar karbon salınımını nötr hale getirebilmek. Dolayısıyla kamuya ve özel sektöre anlatmak istediğimiz; fiyat odaklı satın alımlar yapmamaları. Ürünün gerçek doğa dostu, teknoloji lideri, hem çalışanlar için konfor sağlayan hem de çevreyi kirletmeyen bir ürün olduğunu bilerek seçmeleri. Bu bilinçli seçim hepimizin geleceği adına hayati önem taşıyor." dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
2021-11-09 12:10:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AÜ’de Organ Bağışı Farkındalık Festivali Rektör Özkan : “Cana can katalım”
YEREL HABERLER AÜ’de Organ Bağışı Farkındalık Festivali Rektör Özkan ...
‘Z’ kuşağı, Kılıçdaroğlu ile Atatürk’ü anacak
YEREL HABERLER ‘Z’ kuşağı, Kılıçdaroğlu ile Atatürk’ü anacak
Otomobilin halatla çektiği arızalı otomobile atıksu tankeri çarptı:2 yaralı Çarpmanın etsisiyle otomobiller birbirine girdi, iki araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otomobilin halatla çektiği arızalı otomobile atıksu ...
Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli tapu sorunu
YEREL HABERLER Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli ...
Emekli hakim kitap tutkusunu anılarıyla buluşturdu 41 yıl sonra emekli olan hakimin unutmadığı anıları kitap oldu Mehmet Mencet: “Yaptığın işin vebalini hep kendin çekiyorsun” Eski mahkûmlarından hediyeler, boşanmaktan vazgeçirdiklerinden ise çiçekler aldı
YEREL HABERLER Emekli hakim kitap tutkusunu anılarıyla buluşturdu 41 ...
Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı
Madama Butterfly, yeniden sahnede
YEREL HABERLER Madama Butterfly, yeniden sahnede
Kemer’de Ekim ayında 250 hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER Kemer’de Ekim ayında 250 hayvan tedavi edildi
Macar öğrenciler Konyaaltı’nda staj yapıyor
YEREL HABERLER Macar öğrenciler Konyaaltı’nda staj yapıyor
Antalya'da nar ekşisinin şifalı yolculuğu başladı Kadınların sopalarla taneleri çıkardığı narlar çuvallara doldurulup eziliyor Şırahanede ezerek çıkardıkları nar suyunu kazanlarda 5-6 saat kaynatıyorlar Nar ekşisi litresi 50 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Antalya'da nar ekşisinin şifalı yolculuğu ...
Yenilikçi fikirler INOVATSO’da hayata geçiyor
YEREL HABERLER Yenilikçi fikirler INOVATSO’da hayata geçiyor
Tarihi evde Atatürk sürprizi
YEREL HABERLER Tarihi evde Atatürk sürprizi
Antalya'da 15 kişilik motosiklet timi ilçe ilçe gezip, ilçelerin tanıtımını yapıyor Motosikletlerle ilçelere tur düzenleyip tarihi ve kültürel yerleri geziyorlar
YEREL HABERLER Antalya'da 15 kişilik motosiklet timi ilçe ilçe ...
Liseliler girişimcilerle buluştu
YEREL HABERLER Liseliler girişimcilerle buluştu
Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
AESOB Başkanı Dere: “Esnaf, mağduriyetinin giderilmesini dört gözle bekliyor”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: “Esnaf, mağduriyetinin ...
Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı
YEREL HABERLER Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' ...
Konya’da meydana gelen deprem Antalya’da da hissedildi
YEREL HABERLER Konya’da meydana gelen deprem Antalya’da da ...
Antalya´da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Antalya´da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 ...
Antalya’da durağa vurduktan sonra şaha kalkarak araçların üzerine düşen otobüs kazası kamerada Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs önce durağa çarptı Daha sonra otobüsü yol kenarına almak isteyen sürücü, hareket ettiği anda bir anda şaha kalkan otobüs şıkta bekleyen araçların üzerine düştü
YEREL HABERLER Antalya’da durağa vurduktan sonra şaha kalkarak ...
Uyuşturucu baskınında tarihi obje ve sikkeler de ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu baskınında tarihi obje ve sikkeler de ele ...
Klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü
YEREL HABERLER Klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü
Yargıtay Üyesi Hakim Yaşar Şimşek, Akşahap Düğmeli Köy Okulunu restore ettirdi
YEREL HABERLER Yargıtay Üyesi Hakim Yaşar Şimşek, Akşahap Düğmeli ...
Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu 17 adet sikke ve bin 400 yıllık tarihi objeye el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu 17 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.