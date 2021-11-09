Kemer’de 30 bin çiçek dikildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer ilçesi Liman Caddesi’nde kışa hazırlık çalışmaları kapsamında 30 bin adet aslanağzı çiçeği dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kışlık çiçek dikimi ve revizyon çalışması kapsamında kent genelinde milyonlarca çiçeği toprakla buluşturuyor. Son olarak Kemer’de çalışma yapıldı. Kemer Liman Caddesi’nde 30 bin adet aslanağzı çiçek dikimi gerçekleştirildi. Kış aylarında çiçek açacak aslanağızları rengarenk görüntüleriyle ilçeyi süsleyecek.

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