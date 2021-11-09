CHP lideri Kılıçdaroğlu, Döşemealtı’na toplu açılış yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından hayata geçirilen 100’ün üzerinde projenin toplu açılış törenine katılmak için yarın Antalya’ya geliyor. Döşemealtı’na saat 12.00’de gelecek olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, burada 913 mahalle muhtarı ile toplantıya katılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte toplu açılış töreninin yapılacağı kent meydanına geçecek. Kılıçdaroğlu, Başkan Genç’in vizyon projeleri arasında yeralan ödüllü Hastane, Gençlik Merkezi ve Müze konseptli Merkez Camii’yi ziyaret edecek.

Döşemealtı’nda İlke Türkdoğan, Aşık Muhsin Yaralı, Aşık Kazanoğlu konserini de izleyecek olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Belediye Fuaye Salonu’nda 100’e yakın Sivil Toplum Kuruluş (STK) temsilcisiyle de görüşme imkanı bulacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in projelerinden oluşan kısa tanıtım filminin ardından Başkan Genç ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu katılımcılara seslenecek. Döşemealtı ‘na Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarının kazandırıldığı projeler Antalya protokollünün de katıldığı kurdela kesme töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.