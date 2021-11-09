Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkıyor

İHA

Patara Deniz Feneri yeniden ayağa kalkıyor

Restorasyon çalışmaları devam eden Patara Deniz Feneri’nin ilk kasnağın ilk taşını Vali Ersin Yazıcı koydu. Deniz Feneri’ne ilk taşı koyduktan sonra incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, “Bu güzel eserimizi Patara’ya, turizm cenneti Antalya’mıza yeniden kazandırmak çok önemli. Patara’nın sembolü haline dönüşen Deniz Feneri’ni aslına uygun bir şekilde restore ederek şehrimize kazandıracağız” dedi.
Vali Ersin Yazıcı, Patara Antik Kenti’nde MS. 6465 yıllarında Roma İmparatoru Nero döneminde yapılan ve doğal afetler sonucu 15’inci yüzyılda yıkılan Patara Deniz Feneri restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette Vali Yazıcı’ya Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan eşlik etti.
Restorasyon çalışmaları kapsamında Deniz Feneri’nin ilk kasnağına ilk taşı koyan Vali Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan’dan bilgi aldı. Böylesine tarihi ve önemli bir yapıyı tekrardan ayağa kaldırmanın kendileri için heyecan ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, Deniz Feneri’nin bilimin ışığında aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.

Dünyanın gözü bu çalışmada
Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde aynı özellikteki taşlarla titizlikle devam ettiğini belirten Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. İşkan, sürecin zorlu olduğunu ancak tarihi bir değer olan Deniz Feneri’nin ayağa kaldırılması için çok çalıştıklarını dile getirdi. Desteklerinden dolayı Vali Yazıcı’ya teşekkür eden Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. İşkan; “Burayı Likya döneminde ilk olarak bir Vali inşa ettirdi. Yine bir Vali tarafından ayağa kaldırılıyor. Bu konuda desteğinizden dolayı teşekkür ederim. Geçmişten günümüze köprüler kurmak, eski eserlerimizi anlamakla ve yaşatmakta olur. Bu köprüleri kurdukça tarihimizi daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Ülkemize çok özel bir eser kazandırıyoruz. Bütün dünyanın yapımını takip ettiği bir olay haline geldi. Çok önemseniyor. İnşallah restorasyon çalışmaları tamamlandığında ülkemize güzel bir eseri kazandıracağız.” şeklinde konuştu.

Bölgemize değer katacak
Patara Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Havva Hocamızın gayretleriyle başlayan bu güzel süreci yaşıyoruz. Bu güzel eserimizi Patara’ya turizm cenneti Antalya’mıza yeniden kazandırmak çok önemli. Bu önemli eseri yeniden ayağa kaldırmak adeta yeniden bir tarih yazmak gibi. Patara’nın sembolü haline gelen bu feneri inşallah en güzel şekilde ayağa kaldırarak bölgemize kazandıracağız. Bu eserleri ayağa kaldırdığımızda Antalya markamızı güçlendireceğine ve bölgemize katma değer kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bölgede Osmanlı’nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu’nun da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu süreçler tamamlandığında Patara’nın hem Osmanlı hem de Likya’dan gelen tarihini canlandırmış olacağız” diye konuştu.

Tarihimizi ayağa kaldırmaya devam edeceğiz
Antalya’nın dört bir yanında tarihi değerleri yeniden ayağa kaldırma noktasında çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı şunları söyledi: “Antalya’mız turizmin yanı sıra tarihiyle de öne çıkan önemli bir şehir. Bu önemli şehrimizde tarihi değerlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün de Patara Deniz Feneri’nin restorasyon çalışmalarını inceleyerek ilk kasnağın ilk taşını koyduk. Bu, çok heyecan ve mutluluk verici. Böylesine güzel ve özel bir tarihi değeri inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Antalya’mıza, turizmimize kazandırıyor olacağız. Hep birlikte memleketimiz için çalışmaya, tarihimizi ayağa kaldırmaya devam edeceğiz.”

Osmanlı’nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu restorasyon çalışmaları incelendi
Patara Deniz Feneri’ndeki programın ardından Vali Yazıcı, yine Patara’da bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1906 yılında Afrika’daki topraklarla haberleşmek için inşa edilen Osmanlı’nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu’nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan’dan Telsiz Telgraf İstasyonu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı; “Tarihiyle, kültürüyle eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Kuzey Afrika'daki son toprağımız Trablusgarp ile bağlantımızı sağlayan telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun olarak restore ediliyor. Dönemin en üst teknolojisi ile yapılmış bu istasyonu ayağa kaldırarak tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yükselen eserleriyle Patara tarihe ışık tutmaya devam ediyor” dedi.
Restorasyon çalışmalarında görev alan personelle sohbet eden Vali Yazıcı, bir eksiklerinin olup olmadığını sorarak çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Yazıcı: “Türk Milleti, var oldukça Atatürk’ü anmaya ve yaşatmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Türk Milleti, var oldukça Atatürk’ü ...
Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er yıl hapis istedi
YEREL HABERLER Elmalı davasında savcı anne ve üvey baba için 70'er ...
95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek
YEREL HABERLER 95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ 10 Kasım’da sergilenecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Döşemealtı’na toplu açılış yapacak
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu, Döşemealtı’na toplu açılış ...
Kemer’de 30 bin çiçek dikildi
YEREL HABERLER Kemer’de 30 bin çiçek dikildi
Silahlı saldırı şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakayı ele verdi Akaryakıt istasyonunda yakalanan şüphelilerin aracından olayda kullanılan pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Silahlı saldırı şüphelileri akaryakıt istasyonunda ...
Başkan Böcek: “Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin yılmaz bekçileri olmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin ...
İmar paftalarına QR kod uygulaması
YEREL HABERLER İmar paftalarına QR kod uygulaması
Otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır ...
Alanya’da virajlı yollara bariyerli önlem
YEREL HABERLER Alanya’da virajlı yollara bariyerli önlem
Büyükşehir’de çocukların ardından yetişkinlerde ücretsiz diş tedavisi olacak
YEREL HABERLER Büyükşehir’de çocukların ardından yetişkinlerde ...
ASUS, doğa dostu kurumsal ürünlerini "KAMU"ya tanıttı
YEREL HABERLER ASUS, doğa dostu kurumsal ürünlerini "KAMU"ya tanıttı
AÜ’de Organ Bağışı Farkındalık Festivali Rektör Özkan : “Cana can katalım”
YEREL HABERLER AÜ’de Organ Bağışı Farkındalık Festivali Rektör Özkan ...
‘Z’ kuşağı, Kılıçdaroğlu ile Atatürk’ü anacak
YEREL HABERLER ‘Z’ kuşağı, Kılıçdaroğlu ile Atatürk’ü anacak
Otomobilin halatla çektiği arızalı otomobile atıksu tankeri çarptı:2 yaralı Çarpmanın etsisiyle otomobiller birbirine girdi, iki araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otomobilin halatla çektiği arızalı otomobile atıksu ...
Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli tapu sorunu
YEREL HABERLER Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli ...
Emekli hakim kitap tutkusunu anılarıyla buluşturdu 41 yıl sonra emekli olan hakimin unutmadığı anıları kitap oldu Mehmet Mencet: “Yaptığın işin vebalini hep kendin çekiyorsun” Eski mahkûmlarından hediyeler, boşanmaktan vazgeçirdiklerinden ise çiçekler aldı
YEREL HABERLER Emekli hakim kitap tutkusunu anılarıyla buluşturdu 41 ...
Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı
Madama Butterfly, yeniden sahnede
YEREL HABERLER Madama Butterfly, yeniden sahnede
Kemer’de Ekim ayında 250 hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER Kemer’de Ekim ayında 250 hayvan tedavi edildi
Macar öğrenciler Konyaaltı’nda staj yapıyor
YEREL HABERLER Macar öğrenciler Konyaaltı’nda staj yapıyor
Antalya'da nar ekşisinin şifalı yolculuğu başladı Kadınların sopalarla taneleri çıkardığı narlar çuvallara doldurulup eziliyor Şırahanede ezerek çıkardıkları nar suyunu kazanlarda 5-6 saat kaynatıyorlar Nar ekşisi litresi 50 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Antalya'da nar ekşisinin şifalı yolculuğu ...
Yenilikçi fikirler INOVATSO’da hayata geçiyor
YEREL HABERLER Yenilikçi fikirler INOVATSO’da hayata geçiyor
Tarihi evde Atatürk sürprizi
YEREL HABERLER Tarihi evde Atatürk sürprizi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.