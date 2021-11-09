Strongman Champıons League Dünya Serisi’ne katılacak sporcular belli oldu

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi’nin Alanya’da yapılacak dünya finalleri 1314 Kasım tarihlerinde Kleopatra Plajı ve İskele Şelale Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Alanya’ya gelecek dünyanın en güçlü adamları 6 ayrı yarışta puan toplayarak 16 serilik yarışın finallerinde 2021 dünya şampiyonu ünvanını almak için mücadele edecekler. Ayrıca yarışlar daha sonra 102 ülke kanallarında yayınlanacak.

MLO Strongman Champions League Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin yaptığı açıklamada, “Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisinin finallerini Alanya’da yapacak olmamızdan dolayı bu ligdeki birbirinden değerli ve kendi ülkesinin en güçlü yarışçıları Alanya’mıza geliyor. Bizlere unutulmaz anlar yaşatacaklar bunu hep birlikte seyredeceğiz. Özellikle Türkiye’den de Fatih Karaca ve Bora Güner’in de yarışa davet edilmiş olması bizi ayrıca gururlandırdı, kendi sporcularımızı da güçlü rakipleri karşısında seyretmenin mutluluğunu yaşayacağız. Yarışlarımız Cumartesi Kleopatra Plajı Damlataş yanı ve Pazar günü İskele Şelale önünde yapılacak ” dedi.

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