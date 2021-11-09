9. City Expo-Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı başlıyor

Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen 9. City ExpoAntalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 111213 Kasım’da Anfaş Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere aralıyor. Fuarın bu yılki teması ‘İnsan ve Çevre’ olacak.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin(TBB) desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği koordinatörlüğünde 9’ncu kez düzenlenecek olan City ExpoAntalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu başlıyor. 9. Antalya Şehircilik Teknolojileri Fuarı, 111213 Kasım’da Anfaş Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere aralayacak. Fuarın açılış töreni 11 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Her yıl kapılarını farklı bir tema ile açan belediyecilik fuarının bu yılki teması ‘İnsan ve Çevre’ olacak.



“City Expo’da neler var?”

Firmalar, fuarda belediye ve ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, belediye demirbaş ve tüketim malzemeleri, kent mobilyaları, park bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı su, gaz, yol malzeme ve ekipmanları, arıtma sistemleri, temizlik ve bakım ekipmanları, ses, ışık ve görüntü ekipmanları, spor tesisi ve spor malzemeleri, güvenlik, yangın, iş sağlığı ve güvenliği, elektrik, elektronik, bilgisayar otomasyon, yazılım, ebelediyecilik sistemleri gibi yeni ürün gruplarını ziyaretçilere sunacak.

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