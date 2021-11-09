Antalya ‘Ata’yı anıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılı nedeniyle Antalya’da ilçe belediye başkanları ile STK başkanları anma mesajları yayınladı.



Çetin: " O’nun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “O’nun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bize düşen, 10 Kasım’ları bir yas günü haline getirmek değil, O’nun hedeflerini, fikirlerini hissetmek ve ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Büyük Önder’in “Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır” sözünden yola çıkarak, O’nun bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterdiği hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Çandır: “Türkiye’nin bağımsız kalabileceğine inandı"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Çandır, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için eğitimden hukuka, kültürden toplumsal alana, bilim ve teknolojiden ekonomiye birçok alanda devrim yapan Ata’mız üreten Türkiye’nin bağımsız kalabileceğine inandı ve bunun için çalıştı” diye konuştu.



Sert: "Gençler olarak O’nun gösterdiği yoldan ayrılmadan yürüyecek"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Gençler olarak O’nun gösterdiği yoldan ayrılmadan yürüyecek ve O’nun bizlere emanetlerine daima sahip çıkacağız” dedi.



Güngör: “Tarihin akışını değiştiren büyük bir komutan ve devlet adamı"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Güngör, “Türk Milletini birleştirerek, ülkemizi bağımsızlığa çıkaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına adamış, kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak ulusumuzun kötüye giden yazgısını ve tarihin akışını değiştiren büyük bir komutan ve devlet adamıdır” şeklinde konuştu.



Dere: "Kahraman bir asker"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm.’ Diyerek önderlik ettiği bağımsızlık mücadelemiz, kazandığı eşsiz zaferler ve ‘en büyük eserim’ dediği gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ile tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, İnsani değerlere verdiği önem ve engin ileri görüşlülüğü ile dünyanın gördüğü en önemli, tarihe iz bırakan saygın liderlerinden biridir” dedi.



Tütüncü : “Sağlam bir eser ortaya koydu"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 10 Kasım Mesajı’nda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk Milletine değil; azmi, zekası, kararlılığı, vatan ve millet sevgisi ile tüm dünya ülkelerine de örnek olmuş, “Ya istiklâl, ya ölüm!” diyerek bir milleti ayağa kaldırmış ve Türkiye Cumhuriyeti gibi bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan, güçlü ve sağlam bir eseri ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.



Sözen: "Gönlümüzdeki erişilmez yeri anlatılamayacak kadar büyük"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümündeyiz diyerek sözlerine başlayan Şükrü Sözen, “Türk milletinin ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Atatürk'ün gönlümüzdeki erişilmez yeri anlatılamayacak kadar büyüktür. Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.