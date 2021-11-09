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Sınıf başkan adayının "Belediye Başkanını getireceğim" sözü yerine geldi Belediye Başkanı, sınıf başkanı Zeynep’in seçim vaadini yerine getirdi

İHA

Sınıf başkan adayının "Belediye Başkanını getireceğim" sözü yerine geldi Belediye Başkanı, sınıf başkanı Zeynep’in seçim vaadini yerine getirdi

Alanya Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 3E sınıfı öğrencisi Zeynep Aydemir’in sınıf başkanı olabilmek için verdiği seçim vaadi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yerine getirdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 3E sınıfı öğrencisi Zeynep Aydemir’in, sınıfında yapılacak ‘Sınıf Başkanlığı’ seçimlerinde “Başkan seçilirsem, sınıfımıza Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i getireceğim” vaadini yerine getirdi. Başkan Yücel, bu vaatle birlikte sınıf başkanı seçilen Zeynep’i ve sınıf arkadaşlarını ziyaret etti. Başkan Yücel, minik öğrencilere dezenfektan seti ve mandalina da dağıttı.

“Zeynep kızımızın vaadine konu olmak mutlu etti”
Sınıf başkanı Zeynep Aydemir’in vaadinin kendisini hem mutlu ettiğini hem de güldürdüğünü ifade eden Başkan Yücel, “Miniklerimiz tarafından takip ediliyor, seviliyor olmak beni oldukça mutlu etti. Demek ki başarılı işler yapmışız ki miniklerimizin de gönlünü kazanmışız. Minik Zeynep’in bu talebi bizlere tebessüm ettirdi. Pırıl pırıl gençler yetişiyor, hedefleri daima en tepede” dedi.

“Beni kırmadı”
Sınıf başkanı Zeynep Aydemir de Başkan Yücel’in sınıfı ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Üç vaadim vardı, ikisini gerçekleştirmiştim. Bir tek Başkanımızın sınıfımızı ziyaret etmesi kalmıştı. O da beni kırmadı ve sınıfımıza geldi. Her zaman gülen, çocuklarla iyi anlaşan bir başkanımız var” dedi. Minik Zeynep, Başkan Yücel’e özel hazırlattığı plaketi de takdim etti.

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