Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da lise öğrencisi iki grup, okul çıkışı tekme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesindeki bir lisenin önünde meydana geldi. Okul çıkışı iki grup arasında kavga çıktı. Öğrenciler, tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kız öğrenciler çığlıklar atarken, araya girmeye çalışan öğretmenlerin 'Bırak oğlum, bırak' uyarıları yetersiz kaldı. Okulun beden eğitimi öğretmenlerinin düdük çalmasına rağmen öğrenciler birbirlerini yumruklamaya devam etti. Kavgayı görüntüleyen kişinin, "Samet, Allah çarpsın. Efsane kavga çıktı, ben bekleyeceğim" dediği duyuldu. Aynı kişi, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-11-09 17:03:29
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