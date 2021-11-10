Anfaş ve OSMED arasında işbirliği protokolü

Türkiye’nin HORECA sektöründeki en büyük buluşma noktası olan, 32. Anfaş Hotel Equipment ve 28. Anfaş Food Product Fuarları için Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED) ile ANFAŞ yeniden iş birliği sağladı. Sağlanan iş birliği çerçevesinde Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve Osmed Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arıncı’nın katılımlarıyla Anfaş Fuar Merkezi’nde imza töreni düzenlendi.

OSMED ile gerçekleştirilen birliktelik sayesinde Türkiye’nin 7 bölgesinden satın alma müdürleri, konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörü ile bir araya gelecek. Anfaş ve OSMED arasında yapılan bu iş birliği neticesinde katılımcı firma yetkilileri ve otel satın alma yetkilileri ortak bir platformda buluşturulacak. Turizm sektörünün daha da önem kazandığı bu zamanlarda en doğru alıcıyı, en kaliteli ve doğru ürünle en kısa yoldan buluşturma amacıyla Anfaş ve OSMED arasındaki ortak çalışmalar devam edecek.

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