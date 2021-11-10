Yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı Eren'in cenazesi morgdan alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, okuldan çıkıp evine giderken yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalıp ölen Eren Arıcan'ın (12) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi´nde meydana geldi. Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı. Arıcan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Eren Arıcan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Yusuf T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Adli Tıptaki otopsi işlemlerinin ardından baba Barış Arıcan, annesi ve kardeşleri, bugün Arıcan'ın cenazesini teslim aldı. Aile üyelerinin üzgün oldukları görüldü. Cenazenin Uncalı Mahallesi´ndeki Uluç Mezarlığı´nda toprağa verileceği belirtildi. Otobüs şoförü Yusuf T.'nin ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-11-10 11:54:48
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