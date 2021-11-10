95 yıllık Nutuk ve savaş haritaları Kepez'de sergilendi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık 'Nutuk' ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1'inci İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritasını sergiledi. Saat 09.05'te sergilenen eserler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1'inci İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritasını, saat 09.05'te sergiye açtı. Orijinal Nutuk'un ilk sayfasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hat sanatında İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kufi tarzda matbusu dikkat çekerken, Atatürk yine ilk satırda, '1335 (1919 Miladi) tarihinin Mayısın 19'uncu gününde Samsun'a çıktım' ifadelerine yer veriyor. Eserin devamında ise Atatürk, devletin ve ülkenin o dönemki koşullarından söz ediyor.

100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da Nutuk ile birlikte sergilendi. Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1921, Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1921, Sakarya Muharebesi 24 Ağustos 1921 tarihli tarafların vaziyetleri başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.

TRAFO BİNASINDAN KÜTÜPHANEYE

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesi'nde, 10 Kasım'da bu önemli eserlere yer vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kütüphanenin önceki halinden de söz eden Başkan Tütüncü, "Burası Dokuma İplik Fabrikası'nın köhne haldeki trafo binasıydı. Burayı restore edip güzelleştirdik. 200 bin kitap kapasiteli kütüphaneye dönüştürdük. Nice önemli eserlerin ilk basımları da mevcut. Orijinal baskı 95 yıllık Nutuk ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1'inci İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritasını ziyaretçilerimiz için kütüphanemize kazandırdık. Kütüphanemiz yılın her günü 24 saat boyunca açıktır. Ayda 40 bin civarı vatandaşımız geliyor" dedi.

Cumhuriyet tarihinin önemli eserleri, kütüphane ziyaretçilerinden ilgi gördü. Kütüphaneye gelenler, orijinal Nutuk ile savaş haritalarını inceledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-11-10 12:16:01



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