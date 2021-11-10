Antalya’da Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ sergilenmeye başlandı Sergide ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası da sergilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ sergilenmeye başlandı Sergide ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası da sergilendi

İHA

Antalya’da Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal ‘Nutuk’ sergilenmeye başlandı Sergide ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritası da sergilendi

Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal Nutuk ve Sakarya Meydan Muharebesi ile 1. İnönü Muharebesi’ne ait savaş haritaları sergilenmeye başladı.
Antalya’nın kitap envanteri bakımından en zengin müze kütüphanesi Cemil Meriç Kütüphanesi’nde çok kıymetli bir eser sergileniyor. Kepez Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlıca kaleme aldığı 1927 yılına ait orijinal baskı 95 yıllık ‘Nutuk’ ile 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe Cemil Meriç Kütüphanesi’nde sergiye açtı. Antalyalılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı 95 yıllık ‘Nutuk’ kitabını ve 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesinin orijinal savaş haritasını görmek için Cemil Meriç Kütüphanesi’ne koştu.

"95 yaşında orijinal Nutuk"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Cemil Meriç Kütüphanesi’ndeki duygu yüklü, bir o kadar da heyecan verici anlara tanıklık etti. DokumaPark’ta bulunan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin Antalya’nın en zengin kütüphanesi olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Bu kütüphanede güçlü bir koleksiyonun yanında, Türk edebiyatına izler bırakmış nice eserlerinde ilk baskıları bulunmakta. Bu yanıyla bu yönüyle de kütüphanemiz bir müze kütüphane. Şimdi koleksiyonumuza tam 95 yaşında bir ‘Nutuk’ eklendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneidevriyesinde 10 Kasım'da Cemil Meriç Kütüphanesi’nde Antalyalılar için sergiye sunuluyor” dedi.

“Tarihe tanıklık etmiş bir obje olarak sergilenecek”
Kültüre ve sanata çok büyük önem verdiklerini belirten Tütüncü, “Milli bayramlarımızı ve özellikle 10 Kasım günlerini kültür ve sanatın farklı alanlarıyla daha da anlamlı hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de Cemil Meriç Kütüphanesi’nde onun bir örneğini görüyorsunuz. 95 yaşındaki ‘Nutuk’, artık burada Antalyalı gençlere, burada kitapta buluşmak isteyenlere, kültür ve sanata kıymet verenlere, tarihe tanıklık etmiş bir obje olarak sergilenecek ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Özel bir hatıra olarak varlığını sürdürecek”
Cemil Meriç Kütüphanesi’nde 1921 yılına ait 100 yaşında Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesine ait orijinal haritanın da sergilendiğini ifade eden Tütüncü, “Bu haritayı da 95 yaşındaki ‘Nutuk’la birlikte Antalyalılar için sergiye sunduk. Tarihe tanıklık etmiş birçok obje, birçok kitap burada edebiyat dünyamıza, sanat dünyamıza, kültür dünyamıza ışık tutmak üzere sergilenmektedir. Müzede yerini alan bu kıymetli objeler, özel bir hatıra olarak varlığını sürdürecek ve burada gelecek kuşakları aydınlatmaya, tarihe işaret etmeye devam edecek. Ben tekrar vefatının 83. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin de yine aynı şekilde rahmetle anıldığı bir vakit bugün, onların da ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanat Bahçesi’ne ‘Koku Bahçesi’ kuruldu
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi’ne ‘Koku Bahçesi’ kuruldu
Antalya’da havadan ve karadan müdahale edilen yangında çilek seraları zarar gördü Çiftçilere korku dolu anlar yaşatan yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü Yangına su dolu kovayla müdahalede bulunan genç: “Bir anda evimizin üstünü dumanlar kapladı, gökyüzünü göremiyordum”
YEREL HABERLER Antalya’da havadan ve karadan müdahale edilen ...
95 yıllık Nutuk ve savaş haritaları Kepez'de sergilendi
YEREL HABERLER 95 yıllık Nutuk ve savaş haritaları Kepez'de ...
Büyükşehir, Engelsiz Hizmet Komisyonu, pandemi sonrası ilk kez toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir, Engelsiz Hizmet Komisyonu, pandemi ...
Yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı Eren'in cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı ...
Antalya’da 09.05’de hayat durdu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Antalya’da 09.05’de hayat durdu Mustafa Kemal ...
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden küçük Eren'in cenazesi ailesine teslim edildi Küçük Eren okul çıkışında halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti Yaya geçidinden geçerken otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuktan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını ...
Anfaş ve OSMED arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Anfaş ve OSMED arasında işbirliği protokolü
Muratpaşa’da ‘Ata’ Atatürk Kent Meydanı’nda anıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da ‘Ata’ Atatürk Kent Meydanı’nda anıldı
Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını
YEREL HABERLER Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını
Lösemiyle savaşan Ukraynalı kız, yaptığı resimlerle sergi açtı
YEREL HABERLER Lösemiyle savaşan Ukraynalı kız, yaptığı resimlerle ...
Alman Noel Baba, 22'nci kez Demre'de
YEREL HABERLER Alman Noel Baba, 22'nci kez Demre'de
Konyaaltı sahilinde saygı duruşu
YEREL HABERLER Konyaaltı sahilinde saygı duruşu
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
'Z kuşağı' turizme ilgisiz
YEREL HABERLER 'Z kuşağı' turizme ilgisiz
Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti
YEREL HABERLER Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması ...
Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi Yaya geçidinden geçerken otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuktan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı
YEREL HABERLER Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can ...
Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, 'yaya geçidi'nde halk otobüsünün çarpmasıyla can verdi
YEREL HABERLER Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, 'yaya ...
Antalya’da 600 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Antalya’da 600 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri’ ...
Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
YEREL HABERLER Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada
Çöpte yanarak ölmüş kedi bulundu
YEREL HABERLER Çöpte yanarak ölmüş kedi bulundu
Antalya’da intihar etmek için çatıya çıkan kadını polis ölümün kıyısından aldı Otelden çıkarıldıktan sonra haklarının teslim edilmediği iddia edilen kadın 4 katlı iş merkezinin çatısına çıktı Kadının dalgınlığından faydalanan polis ekipleri arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Antalya’da intihar etmek için çatıya çıkan kadını ...
Bilardoda 1 altın, 1 bronz madalya
YEREL HABERLER Bilardoda 1 altın, 1 bronz madalya

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.