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Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 galibiyet

İHA

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımından 3 maçta 3 galibiyet

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı rakibi Zirve GSK Voleybol Takımını 30 mağlup etti ve 3. maçında 3. galibiyetini elde etti.
Kepez Turgut Özal Spor Salonunda oynanan karşılaşmada, ilk seti 25 23 kazanan Filenin Akrepleri, ikinci seti 25 15 kazandı. 3. seti de 25 20 kazanan kırmızı beyazlı ekibimiz, rakibine set vermeden maçı tamamladı.

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